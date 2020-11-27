В телеграме собирают реальные поисковые запросы, на которые без слез не взглянешь (Слез от смеха, конечно)
Без поисковых систем не обходится ни один современный человек. Но есть категория людей, которые по какой-то необъяснимой причине решили искать там настолько нестандартные вещи, что в голове возникает только один вопрос: «Как вы до этого додумались?» Именно такие запросы и находит Captain Cat — автор телеграм-канала «Идиотские запросы».
Коллектив AdMe.ru в шоке от того, до каких формулировок доходят люди, и хочет, чтобы вы разделили наши эмоции.
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А какие странные запросы видели (или, может быть, делали) вы?