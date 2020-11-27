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В телеграме собирают реальные поисковые запросы, на которые без слез не взглянешь (Слез от смеха, конечно)

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Без поисковых систем не обходится ни один современный человек. Но есть категория людей, которые по какой-то необъяснимой причине решили искать там настолько нестандартные вещи, что в голове возникает только один вопрос: «Как вы до этого додумались?» Именно такие запросы и находит Captain Cat — автор телеграм-канала «Идиотские запросы».

Коллектив AdMe.ru в шоке от того, до каких формулировок доходят люди, и хочет, чтобы вы разделили наши эмоции.

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А какие странные запросы видели (или, может быть, делали) вы?

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