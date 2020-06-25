Все обсуждают новую методику, которая может изменить лицо без операций

Порой, сравнивая себя с голливудскими знаменитостями с их точеными профилями и выраженными скулами, мы тоже начинаем мечтать о внешних преображениях. Так хотелось бы без какой-либо пластики или болезненных уколов обрести идеальную форму лица. Как оказалось, это возможно. Всех преображений вы можете добиться самостоятельно благодаря новой оздоровительной технике «мьюинг».

Мы в AdMe.ru не особо верили в то, что какое-то там упражнение способно подтянуть овал лица и даже исправить прикус. Но когда мы обнаружили на портале Reddit целую группу сторонников этого метода и увидели их результаты на фото, то сразу же растеряли весь свой скепсис.

Что такое мьюинг?

Доктор Майк Мью.

Мьюинг получил свое название в честь самого создателя этой методики — дантиста из Лондона Майка Мью. Ортодонт в 3-м поколении (дед и отец Майка тоже изучали структуру черепа и зубов), доктор Мью разработал свою теорию исправления прикуса и улучшения структуры лица за счет воздействия языка на кости черепа. Мужчина посвятил своей теории целый YouTube-канал, где детально объясняет, как и почему она работает. Несмотря на то, что Британское общество ортодонтов всерьез не воспринимает методику Майка, результаты множества людей, которые опробовали ее на себе, свидетельствуют об эффективности мьюинга.

По факту же мьюинг не является чем-то уникальным. Многие ортодонты часто советуют своим пациентам приучить себя к правильному размещению языка во рту, что помогает избавиться от болезненных ощущений в челюсти и нарушений речи.

Как это работает?

Основная задача заключается в том, чтобы приучить себя постоянно держать язык во рту в определенном положении — плотно прижатым к нёбу. Во время этого механического воздействия вы напрягаете не только мышцы лица, но и шею. Впоследствии за счет подобных тренировок ваш подбородок немного сдвигается вперед, что зрительно делает его острее, скулы становятся более четкими, а шея — подтянутой.

Как мьюить?

В интернете есть много мнений о том, как правильно мьюить. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не нарваться на фальшивые рекомендации и не ухудшить этим упражнением свое здоровье. Сложность мьюинга заключается в том, чтобы правильно разместить язык. Для этого постарайтесь найти на нёбе небольшое углубление и с силой воздействуйте на него. Также следите за тем, чтобы зубы не были слишком сильно сжаты. При правильной технике выполнения через несколько минут вы почувствуете, что у вас немного заболела от напряжения нижняя челюсть. Сделайте перерыв и затем повторите снова. Со временем выполнение этого упражнения войдет в привычку и вы будете мьюить уже рефлекторно.

Почему метод критикуют?

В 2018 году было проведено исследование, в котором приняли участие 446 детей в возрасте от 3 до 7 лет. У ребят были проблемы с правильным размещением языка во рту, из-за чего возникали спазматические укусы и нарушения речи. В результате эксперимента было доказано, что специальные корректирующие техники размещения языка способны улучшить ситуацию и в целом способствуют развитию артикуляции. Однако противники мьюинга утверждают, что люди, выполняя упражнение, могут попросту делать это неправильно и тем самым нарушить нормальное положение челюсти и суставов. Специалисты считают, что в некоторых медицинских случаях подобное самолечение может сильно навредить. Например, ортодонт видит, что для решения проблем с челюстью пациенту необходима операция, а пациент, насмотревшись роликов на YouTube, начнет делать это упражнение и только усугубит и без того сложную ситуацию.

Когда ждать результат?

Динамика результата за полгода.

Несмотря на очевидные плюсы мьюинга, такие как безоперационная подтяжка лица и экономия денег, основным минусом является то, что заметных преображений придется ждать достаточно долго. В среднем для этого потребуется около 6 месяцев — 1 года. Хотя скорость результата во многом зависит от периодичности выполнения упражнения и генетики. Так, некоторые сторонники мьюинга отмечают, что видят результаты уже через несколько месяцев.

Хотя мы в AdMe.ru и пребываем в шоке от увиденного результата, мы все же рекомендуем проконсультироваться у профессионального ортодонта по поводу конкретно вашего случая, прежде чем приступать к мьюингу.