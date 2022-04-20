В сети поделились советами, прочитав которые многие женщины точно одобрительно закивают головой
Большинство женщин копит мудрость годами. И часть из них вдруг решила: а почему бы не собраться дружной компанией на сайте Reddit и не поделиться вещами, о которых многим дамам желательно бы узнать как можно быстрее?
Мы в AdMe.ru всегда за распространение полезной информации, поэтому с радостью публикуем наиболее популярные советы от пользователей сети.
- Если врач быстро решает, что ваша сильная менструальная боль — это «нормально», или говорит, что вы слишком «чувствительны», попробуйте обратиться к другому специалисту за вторым мнением. © BranwenTheRiveter / Reddit
- Тысячи компаний существуют с единственной целью — заставить вас чувствовать себя неуверенно из-за какой-то ерунды, которая даже не является проблемой, а затем продать вам выдуманное «решение». Не отдавайте этим людям свои деньги. © Articulated / Reddit
- Чистите ваши кисти для макияжа. Ваша кожа будет вам благодарна. © bdp9850 / Reddit
- Моя бабушка сказала мне: «Тебе не нужен мужчина, который будет заботиться о тебе. И мужчина, о котором ты должна заботиться, тебе тоже не нужен». © erishilton / Reddit
- Это нормально, если вы совсем не любите или же недолюбливаете младенцев либо новорожденных. © kitkatblakkat / Reddit
- Прошло 16 недель после родов. Только сегодня я узнала, что мои бедра и ребра расширились во время беременности, чтобы приспособиться к растущему ребенку и родам. И они, возможно, никогда не вернутся к своему прежнему «размеру». При этом общество оказывает большое давление на маму, которая якобы должна «привести себя в форму» после беременности. Мы что, должны изменить структуру своих костей? © Aristaeus16 / Reddit
- Ваша безопасность всегда важнее чувств мужчины. Если вы чувствуете себя в опасности, сначала подумайте о своей защите, а потом уже о том, как вас могут воспринять другие. © SemiSweetStrawberry / Reddit
- Вы можете не только сказать «нет», когда захотите, но и сказать «да», когда захотите! Не позволяйте обществу диктовать, что вам нужно вести себя застенчиво или играть в какие-то игры, чтобы быть желанной. © Sipyloidea / Reddit
- Делайте вещи, которыми обычно занимаются мужчины: замена шин или масла в машине, использование инструментов по дому. Вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие от возможности сказать: «Нет, все в порядке, я знаю, как это сделать». © IrnBruDependant / Reddit
- Мы имеем право быть некрасивыми. Это не значит, что мы должны такими быть. Но то, чего у нас точно нет, так это обязательства быть всегда при параде. © hambre_sensorial / Reddit
- Мужчины будут использовать свою некомпетентность в бытовых вопросах в качестве аргумента для ничегонеделания. Не позволяйте им манипулировать вами. Отношения должны быть партнерскими. Все остальное — чепуха. © athrowawayhumanoid / Reddit
- Может быть, это во мне говорит параноидальная мама, но это важно. Первое, что вы должны сделать, садясь в свою машину, — это запереть двери. © ariana61104 / Reddit
- Желание стать матерью не делает вас менее преданной своей карьере. Возьмите полноценный декрет. © Adulthooding / Reddit
- Моя жена всегда говорит, что хотела бы, чтобы ее научили тому, что волосы на теле у женщин — это нормально. Она рассказывала, что она и ее подруги в школе считали себя женщинами-оборотнями из-за растительности на лице, руках... И только в университете она поняла, что у большинства женщин одинаковые проблемы с волосами на теле. © Eborys / Reddit
- Подбирайте бюстгальтер по оттенку кожи, а не к одежде. Мне потребовались годы, чтобы понять, почему мой лифчик всегда был виден сквозь белую рубашку. © geministarz6 / Reddit
А какие вещи вы бы хотели узнать раньше, чем узнали на самом деле?
AdMe/Народное творчество/В сети поделились советами, прочитав которые многие женщины точно одобрительно закивают головой
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