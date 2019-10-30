В сети поделились историями о съеме квартиры, сюжеты которых круче всяких блокбастеров

Жили с девушкой в разных городах. Когда встречались, то снимали квартиру посуточно, иногда на неделю. Заселились. Она пошла в душ, а я решил устроить ей романтический сюрприз. Разделся, жду ее в игривой позе с ремнем в руках. Вдруг слышу звук поворачивающегося ключа, дверь открывается, заходит какой-то мужик, смотрит на меня и молча ставит роутер на пол. Уходит, захлопывает дверь. Больше никто не появлялся, а при отъезде нас просто попросили оставить ключ на полке. Оказалось, что это был один из хозяев, который решил отнести роутер в квартиру, но не знал, что мы уже въехали. © Marcus1988 / Pikabu