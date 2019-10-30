В сети поделились историями о съеме квартиры, сюжеты которых круче всяких блокбастеров
Аренда жилья кажется элементарным процессом: найти подходящее, подписать договор, платить вовремя. Что может быть проще? Но пользователи сайта Pikabu рассказали истории, которые дают понять, что иногда простой съем квартиры может превратиться в сюжет для драмы или сюрреалистичной комедии.
Коллектив AdMe.ru с дрожью в теле вспомнил некоторых своих арендодателей и хочет порадовать вас уморительными (и не очень) рассказами из мира «кочевой» жизни.
- Снимал квартиру у одной очень доброй хозяйки. Через несколько дней ко мне начал приходить участковый с жалобой от соседей на шум, да так часто, что я уже начал предлагать: «Кофе или чай?» Говорил, музыка играет до полуночи, да и гулянки постоянные. В один прекрасный день я просто позвал участкового к себе в гости на дружескую беседу. Видели бы вы лицо соседки, когда приехавший наряд пригласил ее к двери моей квартиры, из которой в этот момент выходил слегка поддатый участковый. Больше соседка меня не беспокоила. © m1keyka / Pikabu
- В университетские времена снимали с подругой квартиру. В вечер заселения звонок в дверь, открываем, а на пороге женщина в возрасте. Я, говорит, ваша соседка снизу. Ну, думаю, началось, а она: «Девочки, слушайте сюда: устраиваете вечеринку с музыкой и танцами до утра — зовете меня. Когда я хочу спать, а мне не дают — я злая, так что если не даете мне спать, то хоть развлекайте». Старушенция оказалась крутой художницей с насыщенной богемной жизнью в 60-х, так что мы в итоге подружились. Старались не шуметь, но получалось не всегда. Бабуля звонила в дверь, мы извинялись, а она отвечала: «Ну, рушить вашу вечеринку своим присутствием я не буду, но если вы хотите угостить меня бокальчиком вина, то я не против». Самая лучшая соседка в моей жизни! © random.forest / Pikabu
- Уже год сдаю комнату одному парню помесячно. Недавно обратила внимание, что наша переписка выглядит странновато. Из раза в раз 30-го числа один и тот же диалог:
— Продлевать будете?
— Да.
— Тогда у вас или ко мне подъедете? © lunaaprelia / Pikabu
- Знакомая сняла комнату в столице. Платит за аренду жилья и коммунальные услуги по счетчикам. Вчера хозяйка зашла к ней в комнату и сказала, что душ каждый день себе могут позволить только обеспеченные люди, поэтому купаться теперь можно только в среду и субботу, а в остальные дни запретила посещать ванную комнату. Я, говорит, научу тебя экономить. А ведь оплата идет за количество использованной воды. © supermario48 / Pikabu
- Мой приятель, будучи студентом, искал комнату. Одна женщина сказала, что знает очень хорошую бабушку, которая сможет помочь. Пришли с нею к бабуле на квартиру. Ходят, смотрят, риелтор все объясняет, по цене договариваются, а бабуля рядом ходит. И тут старушка морщится и говорит:
— Я его к себе не пущу!
Риелтор:
— А почему?
— Лицо наглое, он мыть меня не будет! Откажется! © Bkmbx / Pikabu
- Когда мне было 17, я снимал квартиру с чуваком, который иногда выходил на кухню в халате на голое тело, жарил кошачий корм и пел Газманова. © fl2me / Pikabu
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Жили с девушкой в разных городах. Когда встречались, то снимали квартиру посуточно, иногда на неделю. Заселились. Она пошла в душ, а я решил устроить ей романтический сюрприз. Разделся, жду ее в игривой позе с ремнем в руках. Вдруг слышу звук поворачивающегося ключа, дверь открывается, заходит какой-то мужик, смотрит на меня и молча ставит роутер на пол. Уходит, захлопывает дверь. Больше никто не появлялся, а при отъезде нас просто попросили оставить ключ на полке. Оказалось, что это был один из хозяев, который решил отнести роутер в квартиру, но не знал, что мы уже въехали. © Marcus1988 / Pikabu
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Посуточно снимали квартиру. Хозяин очень ревностно и с усердием относится к делу: идеальная чистота, вся техника новая, все работает, при этом цена ну очень хорошая для нашего города. Показывает квартиру, а в разговоре проскакивают фразы «А то иногда жильцы так делают», «Бывает, ломают» и подобные. Завершает показ и говорит: «Все есть, даже зонтик! — ищет глазами: — Был, пока его не забрали». И так стало грустно. Неужели вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за комфортное проживание, нужно было украсть зонт? © WhiteNataly / Pikabu
- Этот неловкий момент, когда перед выселением из съемной квартиры вычистил все до блеска (чище только новое), а арендодатель приезжает, смотрит с кислой миной и говорит: «Ну, я надеюсь, перед выездом ты тут приберешься?» © Monki / Pikabu
- Пост от арендодателя в группе по сдаче квартир: «Контролируете ли вы содержимое холодильников арендаторов? Обнаружила сейчас продукты, явно не соответствующие доходу. Думаю повысить плату». © Mystrangeplovez / Pikabu
- В пору студенчества снимала комнату в коммуналке. Потом хозяева обменяли ее на однокомнатную квартиру и меня перевезли туда же, и все по той же цене. Мало того что отдельная квартира, так и район лучше прежнего. По небрежности молодости даже не задумывалась, почему так, приняла как данность, и все. А сейчас понимаю: повезло встретить хороших людей. © NadinSB / Pikabu
А какие крутые истории о съеме жилья есть у вас в копилке?
Фото на превью fl2me / Pikabu