В сети появилось сообщество с двойниками Адама Сэндлера (Актера явно кто-то клонировал)

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Существует мнение, что у каждого человека в мире есть двойник. Герой нашей сегодняшней статьи может стать опровержением этой теории, потому что у него этих двойников тысячи. В Facebook появилась группа с говорящим названием «Люди, которые похожи на Адама Сэндлера, но не Адам Сэндлер», где пользователи публикуют фотографии людей, которых смело можно перепутать со знаменитым актером.

В коллективе AdMe.ru, к сожалению, «брата-близнеца» Адама Сэндлера не нашлось. Однако в этой группе собрались самые точные копии актера со всего мира. А в конце вас ждет бонус — сервис, который помогает найти своего двойника по фото.

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Узнали? Это американский актер Джейсон Биггс, известный по роли Джима в фильмах франшизы «Американский пирог».

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На момент написания статьи в необычном сообществе насчитывалось почти 315 тыс. человек. Каждый новый «клон» известного актера оценивается пользователями по 10-балльной шкале.

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Создатель группы говорит, что пользователи не ищут идеального соответствия. Даже оригинальный творческий подход, пусть и без очевидного сходства с Сэндлером, может сделать героя поста популярным.

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Бонус: сервис для поиска двойников

Twin Strangers позволяет по фото найти своего двойника среди пользователей, которые также загрузили на сайт свою фотографию. Более того, вы сможете пообщаться со своим «близнецом», если он тоже отметит вашу схожесть. Некоторые из пар даже встретились в реальной жизни.