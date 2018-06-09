20+ фото обычных вещей, от которых холодок по спине сильнее, чем от фильма ужасов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вас пугают до дрожи самые обычные и безобидные вещи, не стоит сразу обвинять себя в излишней трусливости. Все дело в вашем мозге, который просто не может правильно распознать предметы из-за их непривычных деталей или ракурса, — успокаивают сотрудники факультета психологии Нокс-Колледжа.

AdMe.ru подготовил 22 примера того, как вполне обыкновенные вещи могут превратиться в зловещую крипоту. Устраивайтесь поудобнее и бойтесь вместе с нами.

1. «Я думал, этот человек смотрел на меня как психопат, пока не понял, что он просто надел очки на затылок»

2. Поселиться в голове старой куклы — значит раз и навсегда решить вопрос с непрошеными гостями

3. Будем надеяться, что у нашедшего это фото не начнется полоса неудач

4. Такая улыбка пугает не меньше злобного оскала

5. Плюшевая крипота

6. Цветная тонировка автостекол превратила привычную улицу в маленький филиал ада

7. Подумайте дважды, прежде чем войти

8. Ничего сверхъестественного, просто зевающий кролик

9. Когда оттепель хуже смерти

10. К непослушным детям Санта приходит с жуткими клоунами

11. Превращение грейпфрута в лютого Pac-Man’а

12. Работа маляром предполагает вид как у отвязных убийц

13. Кот притворяется призраком. Ну или наоборот

14. Сладкое влияет не только на фигуру, но и на нервы

15. Что-то недоброе есть в этой улыбке

16. Если ваш ребенок гуманоид, вам сюда

17. Захватывающий антураж

18. Простой способ спрятать куклу от ребенка и напугать всех до инфаркта

19. Не забывайте, что ночь скрывает лица

20. «Парень сказал, что за ним следят из офисов Ubisoft...»

21. «Друг вышел на прогулку ночью и увидел женщину, просто стоящую на крыше»

22. И все же у любой мистики есть простое объяснение

А вас когда-нибудь пугали безобидные предметы?