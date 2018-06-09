20+ фото обычных вещей, от которых холодок по спине сильнее, чем от фильма ужасов
Если вас пугают до дрожи самые обычные и безобидные вещи, не стоит сразу обвинять себя в излишней трусливости. Все дело в вашем мозге, который просто не может правильно распознать предметы из-за их непривычных деталей или ракурса, — успокаивают сотрудники факультета психологии Нокс-Колледжа.
AdMe.ru подготовил 22 примера того, как вполне обыкновенные вещи могут превратиться в зловещую крипоту. Устраивайтесь поудобнее и бойтесь вместе с нами.
1. «Я думал, этот человек смотрел на меня как психопат, пока не понял, что он просто надел очки на затылок»
2. Поселиться в голове старой куклы — значит раз и навсегда решить вопрос с непрошеными гостями
3. Будем надеяться, что у нашедшего это фото не начнется полоса неудач
4. Такая улыбка пугает не меньше злобного оскала
5. Плюшевая крипота
6. Цветная тонировка автостекол превратила привычную улицу в маленький филиал ада
7. Подумайте дважды, прежде чем войти
8. Ничего сверхъестественного, просто зевающий кролик
9. Когда оттепель хуже смерти
10. К непослушным детям Санта приходит с жуткими клоунами
11. Превращение грейпфрута в лютого Pac-Man’а
12. Работа маляром предполагает вид как у отвязных убийц
13. Кот притворяется призраком. Ну или наоборот
14. Сладкое влияет не только на фигуру, но и на нервы
15. Что-то недоброе есть в этой улыбке
16. Если ваш ребенок гуманоид, вам сюда
17. Захватывающий антураж
18. Простой способ спрятать куклу от ребенка и напугать всех до инфаркта
19. Не забывайте, что ночь скрывает лица
20. «Парень сказал, что за ним следят из офисов Ubisoft...»
21. «Друг вышел на прогулку ночью и увидел женщину, просто стоящую на крыше»
22. И все же у любой мистики есть простое объяснение
А вас когда-нибудь пугали безобидные предметы?
Фото на превью Radist89/pikabu, imogen/pikabu