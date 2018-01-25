В этой статье нет ничего, кроме 23 фото котов. Ровно 23 фото лучших в мире котов
Любите ли вы котиков так, как любим их мы в AdMe.ru? Еще сильнее? Тогда вам точно сюда — ведь именно здесь вы найдете множество котов всех пород, цветов и характеров, каждый из которых достоин звания самого обаятельного и привлекательного.
Сначала мы хотели собрать для вас 23 котиков. Но не смогли остановиться, и их количество превысило все разумные пределы. Но мы тут ни при чем, честное слово.
1. Почему стоя? Потому что так больше влезет!
2. Кто обиделся? Я обиделась? Да, я обиделась!
3. Зима близко
4. Ничего особенного, просто котик под одеялом. Смотрим дальше
5. «Если спросят, кто украл эти сосиски, то я тут уже третий час сижу не шелохнувшись»
6. «Если ты единственная ранняя пташка утром 25 декабря, сядь здесь»
7. К зимней олимпиаде готов! И к летней тоже
8. Миссия завершена
9. Зря ты разбудил меня так рано, человек!
10. Мини-мы?
11. Гравитация? Нет, не слышали
12. А в рекламе было написано, что это номер с двумя односпальными кроватями
13. На пляж? Без рюкзака? Да за кого вы меня принимаете!
14. Скажите «мы-ы-ы-ышь!»
15. То чувство, когда она просила купить билеты в первый ряд, а ты все равно купил во второй
16. Рыбка к картошке сегодня же будет, да?
17. Привет, это вы промышленных альпинистов вызывали?
18. А вчера я ходила на йогу для беременных и делала во-о-о-от так!
19. Байкеры? Это такие в кожаных куртках и с татуировками? Нет, не видели
20. Купите котенка, говорили они. Это идеальный выбор для маленькой квартиры, даже не сомневайтесь!
21. Подготовка к конкурсу «Лень-2018» в самом разгаре
22. Ну что за люди такие — нигде покоя нет!
23. Вот и протягивай после этого руку помощи! На голову же залезут!
А сколько котиков насчитали вы?
Фото на превью gold_h/instagram, wildlifeplanet/instagram