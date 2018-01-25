В этой статье нет ничего, кроме 23 фото котов. Ровно 23 фото лучших в мире котов

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Любите ли вы котиков так, как любим их мы в AdMe.ru? Еще сильнее? Тогда вам точно сюда — ведь именно здесь вы найдете множество котов всех пород, цветов и характеров, каждый из которых достоин звания самого обаятельного и привлекательного. Сначала мы хотели собрать для вас 23 котиков. Но не смогли остановиться, и их количество превысило все разумные пределы. Но мы тут ни при чем, честное слово.

1. Почему стоя? Потому что так больше влезет!

2. Кто обиделся? Я обиделась? Да, я обиделась!

3. Зима близко

4. Ничего особенного, просто котик под одеялом. Смотрим дальше

5. «Если спросят, кто украл эти сосиски, то я тут уже третий час сижу не шелохнувшись»

6. «Если ты единственная ранняя пташка утром 25 декабря, сядь здесь»

7. К зимней олимпиаде готов! И к летней тоже

8. Миссия завершена

9. Зря ты разбудил меня так рано, человек!

10. Мини-мы?

11. Гравитация? Нет, не слышали

12. А в рекламе было написано, что это номер с двумя односпальными кроватями

13. На пляж? Без рюкзака? Да за кого вы меня принимаете!

14. Скажите «мы-ы-ы-ышь!»

15. То чувство, когда она просила купить билеты в первый ряд, а ты все равно купил во второй

16. Рыбка к картошке сегодня же будет, да?

17. Привет, это вы промышленных альпинистов вызывали?

18. А вчера я ходила на йогу для беременных и делала во-о-о-от так!

19. Байкеры? Это такие в кожаных куртках и с татуировками? Нет, не видели

20. Купите котенка, говорили они. Это идеальный выбор для маленькой квартиры, даже не сомневайтесь!

21. Подготовка к конкурсу «Лень-2018» в самом разгаре

22. Ну что за люди такие — нигде покоя нет!

23. Вот и протягивай после этого руку помощи! На голову же залезут!

А сколько котиков насчитали вы?