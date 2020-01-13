Умелый визажист из Баку возвращает девушкам блеск в глазах и уверенность в себе

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Анар Агакишиев — стилист из Баку, который прославился благодаря виртуозным преображениям своих клиенток. На его аккаунт в инстаграме подписано почти 1,5 млн человек. Каждая клиентка после его работы обретает уверенность в себе, некоторые становятся популярными блогерами или певицами.

AdMe.ru выбрал 17 наиболее ярких работ мастера.

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Чье преображение получилось самым крутым? Хотели бы записаться на сеанс к Анару?

Фото на превью Anar Agakishiev / Instagram

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