Умелый визажист из Баку возвращает девушкам блеск в глазах и уверенность в себе

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Анар Агакишиев — стилист из Баку, который прославился благодаря виртуозным преображениям своих клиенток. На его аккаунт в инстаграме подписано почти 1,5 млн человек. Каждая клиентка после его работы обретает уверенность в себе, некоторые становятся популярными блогерами или певицами.