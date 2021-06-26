Учительница поделилась фразами, которые говорит своим ученикам, и они достойны того, чтобы мы о них рассказали
Если любого из нас попросят вспомнить слова, которые мы чаще всего слышали в школе от учителей, на ум придет что-то вроде «Звонок для учителя» или «Завтра с родителями в школу!». Но на смену учителям старой закалки приходит новое поколение, и у них свои способы найти с детьми общий язык. Вот недавно, например, молодая учительница биологии поделилась в твиттере фразами, которые помогли ей завоевать расположение своего класса.
С ее разрешения AdMe.ru публикует здесь этот тред и самую чуточку завидует ученикам, которые это слышат.
- Благодарю вас за занятие и желаю хорошего дня.
- Вы можете сдать мне работу, если не хотите выступать публично, и я рассмотрю ее персонально.
- Мне озвучить оценку вслух или хотите услышать ее индивидуально?
- Если формулировка контрольного задания вас ставит в тупик, то мы можем ее разобрать.
- Вы можете пользоваться антистрессами на занятии, если они не отвлекают других щелчками, цветом или запахом.
- Вы можете пить на уроке. Если вам нужно перекусить в срочном порядке — просто возьмите необходимое и съешьте это за пределами аудитории.
- Если ваш разговор / телефонный звонок требует срочного решения, сделайте это за дверью прямо сейчас и вернитесь на занятие, когда завершите. Если нет — пусть он подождет до перерыва.
- Если вы забыли домашнее задание — принесите его на следующий урок, я не снижу оценку. Если вы его не сделали, признайтесь честно, я хочу знать правду и не буду ругать.
- Вы можете прислать мне работу на электронную почту, если по какой-то причине не можете прийти на занятие.
- Вас не было на занятии, но я все же попрошу вас выполнить пропущенное домашнее задание, чтобы восполнить пропущенный материал.
- Если вы плохо себя чувствуете, то можете написать работу в другой день. Я открою вам окно, пересядьте к нему поближе. Если вам станет хуже, я отведу вас к медсестре.
- Как данная тема урока пригодится вам в жизни? Сейчас расскажу.
- Если вы закончили самостоятельную работу раньше, вы можете посидеть в телефоне, только не мешайте остальным.
- Расскажете мне о своих увлечениях?
- На контрольной вы можете пользоваться своими записями в тетради как вспомогательным материалом. Но только тетрадями.
- Это не фраза, но дети удивлены, что я всегда обращаюсь к ним на «вы» и называю только полным именем, если меня не просили об обратном. Но им это приятно.
Тред учительницы вызвал бурную реакцию в твиттере. Вот несколько мнений других пользователей
- Она лучшая. Если когда-нибудь буду работать с детьми вместо взрослых, хочу быть такой же. © MaraStrega / Twitter
- Вы замечательная преподавательница! Жаль, что в моей школе таких не было. © Yuuko_twitt / Twitter
- Не начинают ли ученики наглеть и пользоваться хорошим отношением в плохом смысле? © dianaii__side / Twitter
- Я бы хотел, чтобы у моих детей были такие учителя в плане понимания возможных ситуаций и сочувствия, но побольше строгости однозначно не помешало бы. © Adlerm5 / Twitter
- У нас была учительница с похожим отношением к ученикам. Угадайте что? Ее уволили. Якобы она не справлялась (хотя она справлялась) с подачей материала. К ней просто пришла завуч и такая: «Все хорошо, но уйди». © foundintheloss / Twitter
- Довольно грустный тред, если вдуматься. Потому что учеников всегда удивляет, если ты относишься к ним как к полноценным взрослым людям и пытаешься их понять. © MoiXima / Twitter
- Многое сама использую, но дети очень любят садиться на шею. Пробовала и мягкий подход, и более строгий, но иногда пока не начинаешь вести себя как стерва — ничего не добьешься. © dantesbadboy / Twitter
- Большое уважение этой преподавательнице. За профессионализм и уважение к детям, за человеческое отношение. © NatalyMax3 / Twitter
- А можно мне вернуться в школу и попасть к вам? © hell_z_go / Twitter
Мнения людей, конечно, разнятся. Но вопреки опасениям, как отвечает автор треда, дети не злоупотребляют хорошим отношением, а успеваемость, по словам учительницы, только растет.
А чем запомнились вам учителя в вашей школе?