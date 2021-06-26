Учительница поделилась фразами, которые говорит своим ученикам, и они достойны того, чтобы мы о них рассказали

Если любого из нас попросят вспомнить слова, которые мы чаще всего слышали в школе от учителей, на ум придет что-то вроде «Звонок для учителя» или «Завтра с родителями в школу!». Но на смену учителям старой закалки приходит новое поколение, и у них свои способы найти с детьми общий язык. Вот недавно, например, молодая учительница биологии поделилась в твиттере фразами, которые помогли ей завоевать расположение своего класса.

С ее разрешения AdMe.ru публикует здесь этот тред и самую чуточку завидует ученикам, которые это слышат.

Тред учительницы вызвал бурную реакцию в твиттере. Вот несколько мнений других пользователей

Мнения людей, конечно, разнятся. Но вопреки опасениям, как отвечает автор треда, дети не злоупотребляют хорошим отношением, а успеваемость, по словам учительницы, только растет.

А чем запомнились вам учителя в вашей школе?