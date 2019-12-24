Учительница откровенно описывает школьные будни, и от ее твитов снова хочется вернуться за парту

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Дети на уроках порой выдают такие перлы, что их так и хочется записать в анналы школьной истории. Учительница русского языка и литературы из московской школы решила не оставлять шутки подопечных без внимания. Теперь она делится ими со всем миром в своем аккаунте в твиттере, а заодно рассказывает о собственных трудовых буднях.