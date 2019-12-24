Учительница откровенно описывает школьные будни, и от ее твитов снова хочется вернуться за парту
Дети на уроках порой выдают такие перлы, что их так и хочется записать в анналы школьной истории. Учительница русского языка и литературы из московской школы решила не оставлять шутки подопечных без внимания. Теперь она делится ими со всем миром в своем аккаунте в твиттере, а заодно рассказывает о собственных трудовых буднях.
Мы в AdMe.ru искренне восхитились чувством юмора и учительницы, и ее учеников, которые ей под стать. А из бонуса вы узнаете, ради чего педагоги каждый день приходят в школу.
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Бонус
А какие перлы выдавали на уроках ваши дети?
Фото на превью jul_iss / Twitter