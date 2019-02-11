Ученые описывают тему своей научной работы так, что она становится понятной даже для бабушек на лавочке

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«Если ученый не умеет популярно объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан», — писал Курт Воннегут в «Колыбели для кошки». Ученые с Reddit и их коллеги с Pikabu доказывают: они могут. Суть их диссертаций умещается в несколько предложений и в таком виде способна не только заинтересовать даже неискушенного читателя, но и неплохо развлечь.