Ученые описывают тему своей научной работы так, что она становится понятной даже для бабушек на лавочке
«Если ученый не умеет популярно объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан», — писал Курт Воннегут в «Колыбели для кошки». Ученые с Reddit и их коллеги с Pikabu доказывают: они могут. Суть их диссертаций умещается в несколько предложений и в таком виде способна не только заинтересовать даже неискушенного читателя, но и неплохо развлечь.
AdMe.ru в свое время уже насладился кратким изложением дипломных работ по разным дисциплинам. Настало время для второго захода — с диссертациями.
- Люди иногда воспринимают животных как людей. Таких животных зачастую любят больше, чем обычных. Ну, кроме случаев, когда этого не происходит. Не могу поверить, что за это мне дали степень.
- Кажется, этот белок способствует развитию астмы. А, нет, показалось...
- Песок размывается водой — не стройте на нем ничего важного.
- Пациенты с шизофренией лучше социализируются и чувствуют себя счастливее в музыкальном кружке. Это было очевидно еще в начале проекта, и, по сути, мы ничего не узнали.
- Почему пятна от кофе выглядят именно так и как их использовать, чтобы сделать защитные лазерные очки.
- Наночастицы странные. А еще я случайно сделал бомбу и поджарил себя током. Работа была о наночастицах металлов и их использовании в качестве каталитиков. Я бы мог рассказать подробнее, но лучше покажу несколько классных фоток с моего электронного микроскопа.
- Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочтите 200 страниц и не узнайте ответ.
- Оказывается, мы устаем ночью из-за циркадных ритмов. Но можно устать и в любое другое время тоже.
- Иногда рыба плавает... А иногда — нет!
- Из алюминия можно сделать реально классные микроструктуры. Но они недостаточно круты, чтобы оплатить ими окончание исследований.
- Грибы, грибы повсюду! Особенно много их в растениях, и они творят странные вещи. Понимаем ли мы, что вообще происходит? Нет.
- Нужное количество лазера убивает рак, слишком много лазера убивает пациента.
- Моя жена по дружбе поучаствовала в работе над диссертацией. Выводы? Если ты учишь детей математике, они будут знать из этой науки больше, чем дети, которых ты математике не учил.
- Языки и речь дельфинов сложнее любых человеческих. У них уникальные имена, существительные и глаголы. Но мы до сих пор не знаем, о чем они болтают 95 % времени. Возможно, это «Счастливо оставаться!» и «Спасибо за рыбу».
- Я способен создать модели галактик на компьютере, но не могу объяснить, почему они не ведут себя как настоящие, даже если я столкну их между собой или смешаю.
- Работа о том, как сделать новые магниты из старых, потому что у нас заканчиваются магниты.
- Существует стереотип, что чем больше времени вы проводите онлайн, тем больше вас пугает реальный мир. И это чертовски верно.
- В вулканах живут амебы, но я ни разу не заснял на пленку Бигфута (а я пытался).
- Музеи неправильно оцифровали свои коллекции. Можем ли мы использовать компьютер, чтобы исправить это? Вроде как да.
- Если вы купите дорогие лазеры и посветите ими в микроскоп, у вас получатся 3D-фото мозгов и схемы распределения химических элементов в них.
Фото образцов тканей мозга толщиной 5, 15 и 50 микрон.
- Моя PhD (докторская диссертация) будет о том, как сжечь кучу металлической пудры, получить множество частиц прикольной формы и очень малого размера и так и не понять, что теперь с этим делать.
- Что происходит в мозге от короткого стресса? А от продолжительного? При чем тут депрессия вообще и что с этим делать? Мозг, конечно, крысы, но можно экстраполировать.
- Если человека как следует испугать, размер комнаты покажется ему меньше. Женщины плохо помнят схему пройденного лабиринта.
- Роботы тупые, потому что им надо объяснить, что если они застряли и крутят колесами, то они ни разу не двигаются. Это даже опубликовали в каком-то научном журнале.
- Если на турбореактивный двигатель подать мощность 100 %, то он будет работать на 100 %, но не сразу.
- Роботы могут помогать инвалидам, но как — это надо придумать, и придумать не мне.
- Как заставить хороших бактерий убивать плохих бактерий?
- Я очень хорошо помню название работы моего друга, правда, она дипломная, а не кандидатская, но все же: «Определение в свинине запаха хряка методом суперноса».
- В социальных сетях Бродский и поныне популярен, его часто репостят и клепают мемасики с его участием.
- Чтобы купить эти противораковые препараты, нужно продать обе почки, а если использовать комбинацию методов, собранных у пары сотен других авторов, то может хватить и одной почки, но это не точно.
- Если на соляной цилиндр надавить сверху, он расколется как попало. Если на основание намазать парафин, ничего не изменится.
- Искусственный интеллект — не интеллект.
А про что были ваши научные изыскания — дипломные, магистерские или, возможно, даже диссертации?
Фото на превью Bear_Ear_Fritters \ Reddit