24 фото, которые наглядно показывают, почему женщины живут дольше мужчин
Ученые изучили демографические данные нескольких трагических эпизодов истории и пришли к выводу, что женщины живут дольше мужчин даже в сложных для жизни условиях. Однако причины такого положения вещей до сих пор окончательно не ясны. Существует несколько гипотез, одна из которых объясняет этот феномен большей склонностью мужчин к риску. И эта подборка — лучшее тому подтверждение.
AdMe.ru собрал 24 доказательства того, что где бы ни находился мужчина — на стройплощадке, дома или на отдыхе, — ему бесполезно говорить «будь осторожнее». Смотрите и не пытайтесь это повторить.
24. Фото сделано с 33-го этажа. Парни работают без какой-либо страховки
23. Покруче любой лестницы
22. Не выключайте пресс, я всего лишь на секундочку
21. Безрассудство и отвага в одном флаконе
20. Когда работа по-настоящему затягивает
19. «Собираюсь зависнуть над Шанхаем»
18. Хочется верить, что он все продумал
17. Когда под рукой нет защитных очков, да и не надо
16. Без сиденья и страховки на скорости 120 км/ч
15. Не знаем, защитит ли эта каска хоть от чего-нибудь, но выглядит стильно
14. Будем надеяться, что эта квартира на 1-м этаже
13. Настоящий хеви-метал
12. Когда инстинкт самосохранения спит беспробудным сном
11. Кому нужны эти ваши грузовики, когда есть пикап
10. И кому нужны эти ваши пикапы, когда есть прицеп
9. Не бойся, мы держим
8. Электрики прилетели
7. Надеемся, он знает, что делает
6. Настоящее мужское селфи
5. С головой ушел в работу
4. Уровень защиты: пакетик
3. «Увидел этого парня на оживленной автостраде в час пик»
2. «Незакрепленная решетка на 9-метровой высоте. Пользуемся ею уже несколько лет»
1. Когда нужно суперускорение
Может быть, у вас есть своя теория, почему мужчины живут меньше женщин?
Фото на превью dabderax / reddit