24 фото, которые наглядно показывают, почему женщины живут дольше мужчин

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Ученые изучили демографические данные нескольких трагических эпизодов истории и пришли к выводу, что женщины живут дольше мужчин даже в сложных для жизни условиях. Однако причины такого положения вещей до сих пор окончательно не ясны. Существует несколько гипотез, одна из которых объясняет этот феномен большей склонностью мужчин к риску. И эта подборка — лучшее тому подтверждение.

AdMe.ru собрал 24 доказательства того, что где бы ни находился мужчина — на стройплощадке, дома или на отдыхе, — ему бесполезно говорить «будь осторожнее». Смотрите и не пытайтесь это повторить.

24. Фото сделано с 33-го этажа. Парни работают без какой-либо страховки

23. Покруче любой лестницы

22. Не выключайте пресс, я всего лишь на секундочку

21. Безрассудство и отвага в одном флаконе

20. Когда работа по-настоящему затягивает

19. «Собираюсь зависнуть над Шанхаем»

18. Хочется верить, что он все продумал

17. Когда под рукой нет защитных очков, да и не надо

16. Без сиденья и страховки на скорости 120 км/ч

15. Не знаем, защитит ли эта каска хоть от чего-нибудь, но выглядит стильно

14. Будем надеяться, что эта квартира на 1-м этаже

13. Настоящий хеви-метал

12. Когда инстинкт самосохранения спит беспробудным сном

11. Кому нужны эти ваши грузовики, когда есть пикап

10. И кому нужны эти ваши пикапы, когда есть прицеп

9. Не бойся, мы держим

8. Электрики прилетели

7. Надеемся, он знает, что делает

6. Настоящее мужское селфи

5. С головой ушел в работу

4. Уровень защиты: пакетик

3. «Увидел этого парня на оживленной автостраде в час пик»

2. «Незакрепленная решетка на 9-метровой высоте. Пользуемся ею уже несколько лет»

1. Когда нужно суперускорение

Может быть, у вас есть своя теория, почему мужчины живут меньше женщин?