У некоторых людей нервы как стальные канаты. Ну или им просто на все наплевать
Сделать селфи на крыле самолета, напоить изо рта колибри или бросить замерзать в сугробе дорогущий лимузин. Все это вещи, которые требуют если не железной выдержки, то как минимум полнейшего пофигизма. Правда, у простых смертных подобные выкрутасы вызывают один-единственный вопрос: зачем?
AdMe.ru покажет вам фотографии людей, у которых не просто нервы, а настоящие стальные канаты. По крайней мере, другое объяснение их поступкам найти просто нереально.
Отстаньте с вашим торнадо! Лужайка уже месяц не кошена
Вовремя раскрыть парашют — это целое искусство
Главное — не шевелиться
Хочется верить, что крокодил плотно позавтракал
Скажи им, что ты боишься спать на верхней полке в поезде
Тот случай, когда в комплекте со шлемом должен идти парашют
Когда ты не убегаешь при виде медведя, громящего лагерь. Потому что получатся обалденные снимки
Главное — хорошо зацепиться при взлете
Когда ты предпочитаешь проверять все исключительно на своем опыте
Тут не железные — тут стальные нервы иметь надо
Где поехали, там и дорога
С ветерком, да и в вагоне толкаться не надо
Ну и что, что лимузин. Перезимует!
Делать селфи из окна поезда — занятие для слабаков
Пошел против системы
Когда у хозяина с железными нервами есть кот-пофигист
Какие девочки? У меня енотик!
Когда ангел-хранитель работает без выходных и перерывов на обед
Тоже не можете понять, что происходит? Тогда просто съешьте мороженку
Ух ты, просто мурашки по коже! Конечно, повторять такое мы крайне не рекомендуем. А вот если у вас есть знакомые, которые периодически выдают подобные фортели, можете смело рассказать о них в комментариях к этой статье.
Фото на превью Deathman/pikabu