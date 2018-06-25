У некоторых людей нервы как стальные канаты. Ну или им просто на все наплевать

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Сделать селфи на крыле самолета, напоить изо рта колибри или бросить замерзать в сугробе дорогущий лимузин. Все это вещи, которые требуют если не железной выдержки, то как минимум полнейшего пофигизма. Правда, у простых смертных подобные выкрутасы вызывают один-единственный вопрос: зачем?

AdMe.ru покажет вам фотографии людей, у которых не просто нервы, а настоящие стальные канаты. По крайней мере, другое объяснение их поступкам найти просто нереально.

Отстаньте с вашим торнадо! Лужайка уже месяц не кошена

Вовремя раскрыть парашют — это целое искусство

Главное — не шевелиться

Хочется верить, что крокодил плотно позавтракал

Скажи им, что ты боишься спать на верхней полке в поезде

Тот случай, когда в комплекте со шлемом должен идти парашют

Когда ты не убегаешь при виде медведя, громящего лагерь. Потому что получатся обалденные снимки

Главное — хорошо зацепиться при взлете

Когда ты предпочитаешь проверять все исключительно на своем опыте

Тут не железные — тут стальные нервы иметь надо

Где поехали, там и дорога

С ветерком, да и в вагоне толкаться не надо

Ну и что, что лимузин. Перезимует!

Делать селфи из окна поезда — занятие для слабаков

Пошел против системы

Когда у хозяина с железными нервами есть кот-пофигист

Какие девочки? У меня енотик!

Когда ангел-хранитель работает без выходных и перерывов на обед

Тоже не можете понять, что происходит? Тогда просто съешьте мороженку

Ух ты, просто мурашки по коже! Конечно, повторять такое мы крайне не рекомендуем. А вот если у вас есть знакомые, которые периодически выдают подобные фортели, можете смело рассказать о них в комментариях к этой статье.