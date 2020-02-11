Людей из бедных семей спросили, что они считали роскошью. И в списке нет ни смартфонов, ни дорогих украшений, ни даже путешествий
В детстве мы многое воспринимаем как должное: фрукты, которые всегда лежат в корзине на столе, печенье, которое каждое утро можно обмакивать в чай, вещи, порвав которые мы непременно взамен получаем новые. В атмосфере полного достатка редко задумываешься о том, какие предметы из твоего ежедневного обихода другие люди могут считать роскошью.
Мы в редакции AdMe.ru недавно наткнулись на тред, в котором люди, выросшие в бедности, рассказали о тех вещах, которых им не хватало и которые со временем стали для них признаками богатства. Поразительно, насколько простыми и доступными сейчас кажутся эти предметы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Хотелось бы спросить у наших читателей (не обязательно выросших в бедных семьях): а каких вещей вам не хватало в детстве? Какие из них теперь регулярно водятся в вашем доме?
Фото на превью Fontsensitive / Twitter