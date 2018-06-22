У каждого человека есть своя коронная история о бывшем или бывшей, которая должна быть непременно рассказана

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Расставания бывают разными: можно сделать это тихо-мирно, так, чтобы при этом никто не пострадал, и даже сохранить с человеком дружеские отношения, а можно включить режим тотального игнора или, хуже того, мести. Мы не беремся утверждать, как правильно вести себя в подобных ситуациях, просто надеемся, что все у вас сложится как надо.

AdMe.ru собрал 17 историй о бывших и от бывших, которые позволят со стороны взглянуть на возможное развитие событий после разрыва.

1. Месть — это блюдо, которое можно подавать по три раза в день

2. «Пригласила бывшего на свадьбу. Во-первых, он придет. Во-вторых, посмотрите, какую песню он попросил включить в свадебный плей-лист»

«Я любил ее первый» — Heartland.

3. «Каждые несколько месяцев бывший моей девушки наводит справки»

4. Надежда умирает последней, сразу вслед за чувствами

5. «Уверен, что моя бывшая совершенно случайно прислала мне селфи со своим свидетельством о заключении брака»

6. «5 месяцев назад моя теперь уже бывшая жена сказала, что я физически непривлекателен»

7. «Я заблокировала бывшего везде, где только можно: социальные сети, телефонные номера, почта и т. д. А он умудрился написать мне „Как дела?“, перечислив 1 доллар через приложение для перевода платежей. Потом он прислал мне еще 1 доллар, но уже со смайлом»

8. Карма существует, и от нее никуда не деться

9. «Моей бывшей очень нравятся острые соусы, и, кажется, во время своей поездки в Корею я нашел идеальный соус для нее»

Соус «Да пошла ты».

10. «Бывший парень запрещал мне постить эту фотку, когда мы встречались, так что ловите»

11. «Две недели назад расстался с девушкой. Сегодня получил вот такое сообщение от нее»

12. «Мне всегда бросаются в глаза вещи, которые напоминают мне о бывшем»

«Крохотная книга о крохотных удовольствиях».

13. Нет парня — нет проблем

14. «На прошлой неделе мой бывший сказал, что без его помощи я и мой сын останемся без крыши над головой. Что ж, я рада доказать ему обратное»

15. Т — тактика. Так себе тактика

16. «Нашла одеяло, которое мы с бывшим купили в Диснейленде. Я ни разу не разворачивала его с момента покупки, так как мы расстались. И вот зря: на одеяле напечатали фото другой пары. Теперь буду пользоваться»

17. Не кошатница, а кошечка

Какие отношения вас связывают с вашими бывшими? Делали ли вы что-то такое после расставания, о чем сейчас сильно жалеете?