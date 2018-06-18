У девушки и ее мамы была традиция — в течение 4 лет они делали милые фотографии. И продолжали бы дальше, если бы не трагическое событие

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Девушка, зарегистрированная в твиттере под ником nanatat07, поделилась с пользователями трогательной коллекцией фотографий со своей мамой. У них была милая традиция — делать совместные снимки в первый и последний день школы девушки. Так продолжалось на протяжении 4 лет, но потом в их планы вмешались трагические обстоятельства. Мы предлагаем вашему вниманию историю, иллюстрированную снимками, последний из которых заставит ваше сердце сжаться в груди, а заодно напомнит о том, как важно ценить время, проведенное с любимыми.

AdMe.ru рассказывает об обычной выпускнице американской школы, чья любовь к маме помогла ей пережить очень тяжелый период. Мы предупреждаем вас, что в этой истории много горя, но любви все же больше, поэтому она определенно стоит прочтения.

Совсем недавно эта милая девушка окончила школу. По устоявшейся традиции они с мамой должны были отметить это событие в кафе и сделать совместную фотографию. Вот как выглядели снимки мамы и дочки, которые они делали на протяжении 4 лет: 1-й раз — в первый день школы, 2-й раз — в последний день занятий.

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

В комментарии девушки к последнему фото были следующие слова:

«Мама не смогла сфотографироваться со мной в последний день школы в этом году, но сила и жизнелюбие этой женщины стали для меня лучшей мотивацией, чтобы пережить тяжелый период. Все мои старания — для нее!» nanatat07

Твит с фотографиями сразу получил живой и очень эмоциональный отклик. Некоторые пользователи поделились своими историями.

Люди выражали свое восхищение мужеством девушки.

Даже в твиттере кофейни Starbucks, куда мама с дочкой ходили, чтобы отметить свой маленький праздник, девушку постарались поддержать.

Девушку глубоко растрогали полученные комментарии и слова поддержки. Она написала в своем твиттере:

«Спасибо большое за все ваши добрые слова и поддержку, они очень много значат для меня! Ваши комментарии заставили меня плакать, потому что они помогли мне увидеть ту сильную связь, которая была у нас с мамой и которую я не замечала раньше». nanatat07

Также девушке помогают пережить утрату и близкие люди в реальной жизни, например ее лучшая подруга, с которой они вместе отметили школьный выпускной.

А еще — любящий парень, рядом с которым девушка чувствует себя в безопасности.