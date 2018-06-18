У девушки и ее мамы была традиция — в течение 4 лет они делали милые фотографии. И продолжали бы дальше, если бы не трагическое событие
Девушка, зарегистрированная в твиттере под ником nanatat07, поделилась с пользователями трогательной коллекцией фотографий со своей мамой. У них была милая традиция — делать совместные снимки в первый и последний день школы девушки. Так продолжалось на протяжении 4 лет, но потом в их планы вмешались трагические обстоятельства. Мы предлагаем вашему вниманию историю, иллюстрированную снимками, последний из которых заставит ваше сердце сжаться в груди, а заодно напомнит о том, как важно ценить время, проведенное с любимыми.
AdMe.ru рассказывает об обычной выпускнице американской школы, чья любовь к маме помогла ей пережить очень тяжелый период. Мы предупреждаем вас, что в этой истории много горя, но любви все же больше, поэтому она определенно стоит прочтения.
Совсем недавно эта милая девушка окончила школу. По устоявшейся традиции они с мамой должны были отметить это событие в кафе и сделать совместную фотографию. Вот как выглядели снимки мамы и дочки, которые они делали на протяжении 4 лет: 1-й раз — в первый день школы, 2-й раз — в последний день занятий.
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
В комментарии девушки к последнему фото были следующие слова:
«Мама не смогла сфотографироваться со мной в последний день школы в этом году, но сила и жизнелюбие этой женщины стали для меня лучшей мотивацией, чтобы пережить тяжелый период. Все мои старания — для нее!»nanatat07
Твит с фотографиями сразу получил живой и очень эмоциональный отклик. Некоторые пользователи поделились своими историями.
Люди выражали свое восхищение мужеством девушки.
Даже в твиттере кофейни Starbucks, куда мама с дочкой ходили, чтобы отметить свой маленький праздник, девушку постарались поддержать.
Девушку глубоко растрогали полученные комментарии и слова поддержки. Она написала в своем твиттере:
«Спасибо большое за все ваши добрые слова и поддержку, они очень много значат для меня! Ваши комментарии заставили меня плакать, потому что они помогли мне увидеть ту сильную связь, которая была у нас с мамой и которую я не замечала раньше».nanatat07
Также девушке помогают пережить утрату и близкие люди в реальной жизни, например ее лучшая подруга, с которой они вместе отметили школьный выпускной.
А еще — любящий парень, рядом с которым девушка чувствует себя в безопасности.
Героиня этой истории оказалась достаточно смелой и сильной, чтобы не опустить руки после утраты. Но смогла она это сделать во многом благодаря любви, искренней любви к маме, которая не позволила ей отчаяться. Мы желаем этой замечательной девушке добиться в жизни всех поставленных целей и благодарим за ценный урок, который она преподнесла миру.
Давайте просто обнимем сегодня любимых. Без всякой причины.