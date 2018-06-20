Фотографии, на которые достаточно взглянуть лишь раз, чтобы на всю жизнь проникнуться ощущением важности момента

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Порой случай может удивить своим результатом. Даже если вы просто планировали испечь булочку, а получился ежик, не стоит расстраиваться — особенно если у вас под рукой есть то, с помощью чего можно запечатлеть свой шедевр. Давайте посмотрим, что из этого получилось у пользователей интернета.

AdMe.ru сделал подборку удивительных снимков самых обычных вещей, которые выглядят очень экстравагантно.

«Солнечный свет превратил мой сыр в кусок радуги»

«Я думал, что этот кот ненастоящий, пока он не обернулся на звук воды в туалете»

Это, пожалуй, самый восхитительный стоп-кадр

Когда мысленно играешь вместе со своей любимой командой

Хулахуп с диодной подсветкой выглядит как шикарная юбка

Когда успел поймать удачный момент

«На приеме у ветеринара сфотографировал собаку, пока она на меня злилась»

«Во время съемок с воздуха я нашел гигантского Пакмана, который ест дом»

Семена этого дерева похожи на маленькие ананасы

Коротко о погоде: местами дождь

Ухо собаки выглядит как ее же морда

Эта чайка показывает мастер-класс для самолетов-истребителей

Тень превратила торговое судно в мегаполис

Попробовать радугу на вкус? Легко!

Этот носок похож на французского булочника

Дверь для собаки выглядит как сама собака после прогулки под дождем

Часть коряги напоминает птенца

Планировалась булочка, а получился грустный ежик

Облака выглядят как настоящее цунами

Даже у труб могут быть миленькие сапожки

НЛО? Нет, просто отражение ламп

Тень от ноги, которая похожа на Альфреда Хичкока

Эта рука из огня выглядит немного устрашающе

Оптическая иллюзия, созданная самой природой

Когда у тебя две собаки и обе удачно попали в кадр

А какие еще удачные снимки вы видели? Или, возможно, вы делали их сами?