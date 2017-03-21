Только девушки с длинными волосами поймут всю боль этих фотографий
Есть вещи, которые объединяют нас. И неважно, где вы родились и сколько вам лет. Если у вас длинные волосы, вы поймете эти фото без лишних слов. Девушки всего мира делятся своей болью в соцсетях под тэгом #longhairproblems (проблемы длинных волос).
Женской части редакции AdMe.ru эти фотографии тоже близки и понятны. Поэтому мы после увиденного утираем навернувшиеся слезы вместе с вами. И, конечно же, нет — даже миллион таких кадров не заставят нас сменить стрижку.
Это случается каждый день. Каждый. День
Модный пучок выглядит как-то так
Этот момент, когда забыла резинку дома
Впрочем, страдаем не только мы. Окружающим тоже иногда достается
Даже домашним животным нелегко с нами
С этой проблемой мы сталкиваемся чаще, чем можно подумать
Серьезно. Очень, очень часто
А когда последний раз вы снимали наушники без парочки волос?
Далеко не все резинки заслуживают доверия
Если забыть вытащить волосы — это может выглядеть странно
Даже слишком странно
Селфи в ветреный день? Легко
У нас нет заколок со всеми целыми зубчиками
Целых расчесок — подавно
Подруги даже не думают вам сочувствовать в подобных ситуациях
Зато солнечные очки никогда не потеряются