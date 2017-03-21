Только девушки с длинными волосами поймут всю боль этих фотографий

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Есть вещи, которые объединяют нас. И неважно, где вы родились и сколько вам лет. Если у вас длинные волосы, вы поймете эти фото без лишних слов. Девушки всего мира делятся своей болью в соцсетях под тэгом #longhairproblems (проблемы длинных волос). Женской части редакции AdMe.ru эти фотографии тоже близки и понятны. Поэтому мы после увиденного утираем навернувшиеся слезы вместе с вами. И, конечно же, нет — даже миллион таких кадров не заставят нас сменить стрижку.

Это случается каждый день. Каждый. День

Модный пучок выглядит как-то так

Этот момент, когда забыла резинку дома

Впрочем, страдаем не только мы. Окружающим тоже иногда достается

Даже домашним животным нелегко с нами

С этой проблемой мы сталкиваемся чаще, чем можно подумать

Серьезно. Очень, очень часто

А когда последний раз вы снимали наушники без парочки волос?

Далеко не все резинки заслуживают доверия

Если забыть вытащить волосы — это может выглядеть странно

Даже слишком странно

Селфи в ветреный день? Легко

У нас нет заколок со всеми целыми зубчиками

Целых расчесок — подавно

Подруги даже не думают вам сочувствовать в подобных ситуациях