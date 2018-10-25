Тест: Сможете ли вы отличить оригинальную вещь от подделки

В погоне за вниманием покупателя продавцы изделий масс-маркета все чаще копируют фишки известных брендов. Иногда подделки бывают настолько качественными, что определить их очень сложно.

AdMe.ru предлагает вам попробовать отличить подделку от оригинала и проверить свою интуицию. Не стоит ориентироваться на копирайты, мы расставили их в произвольном порядке, чтобы у вас не возникло желания подглядеть правильный ответ.

1. Сумка Louis Vuitton

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© @sumki_louis_vuiton_ / instagram   © @louisvuitton / instagram  

2. Шарф Burberry

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© @burberry / instagram   © aliexpress  

3. Часы Cartier

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© @baloccowatch / instagram   © @cartier / instagram  

4. Духи Chanel Allure Sensuelle

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© @jupiter.perfume   © @tvoiaromat.ua  

5. Футболка-поло Lacoste

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© @4champ.pro / instagram   © @lacoste / instagram  

6. Кроссовки Nike Air Max 270

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© aliexpress   © @nikesportswear / instagram  

7. Ремень Fendi

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© @maskabzf / instagram   © @fendi / instagram  

8. Очки Prada

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© aliexpress   © @prada / instagram  

9. Браслет Pandora

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© @theofficialpandora / instagram   © @zp_pandora / instagram  

10. Клатч Dolce & Gabbana

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© @shop_for_queen2 / instagram   © @dolcegabbana / instagram  

11. Джинсы Levi’s

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© @olgamatkosimova / instagram   © @levise / instagram  

12. Слиперы Gucci

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© @gucci / instagram   © @obuv_lux2401 / instagram  

13. Спортивный топ Victoria’s Secret

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© aliexpress   © @victoriassecretrussia / instagram  

Сколько оригиналов вам удалось вычислить? Делитесь ответами в комментариях.

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  • 25 октября 2018
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