Тест: Сможете ли вы отличить оригинальную вещь от подделки
В погоне за вниманием покупателя продавцы изделий масс-маркета все чаще копируют фишки известных брендов. Иногда подделки бывают настолько качественными, что определить их очень сложно.
AdMe.ru предлагает вам попробовать отличить подделку от оригинала и проверить свою интуицию. Не стоит ориентироваться на копирайты, мы расставили их в произвольном порядке, чтобы у вас не возникло желания подглядеть правильный ответ.
1. Сумка Louis Vuitton
2. Шарф Burberry
3. Часы Cartier
4. Духи Chanel Allure Sensuelle
5. Футболка-поло Lacoste
6. Кроссовки Nike Air Max 270
7. Ремень Fendi
8. Очки Prada
9. Браслет Pandora
10. Клатч Dolce & Gabbana
11. Джинсы Levi’s
12. Слиперы Gucci
13. Спортивный топ Victoria’s Secret
Сколько оригиналов вам удалось вычислить? Делитесь ответами в комментариях.
Фото на превью @louisvuitton / instagram, @sumki_louis_vuiton_ / instagram