Пользователи интернета наткнулись на нечто удивительное и решили поделиться своим восторгом со всем миром

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире нас может удивить многое, и это не только красивый закат на море или случайно увиденная радуга. Вокруг нас гораздо больше крутых штук, увидев которые, так и хочется достать смартфон, сделать фото и разослать его друзьям. Черепахи-альбиносы, паучьи сети на москитной сетке, дерево, выросшее прямо из пенька, — как не удивиться таким вещам?

AdMe.ru подобрал для вас 24 фото, которые за свою уникальность достойны миллионов лайков.

Компания по ремонту компьютеров оформлена в стиле Windows

Черепашка-альбинос в стае товарищей

Коллекция песков из пустыни Сахара

Эти вентиляторы-люстры вертятся с помощью ременного привода

Вилка из дамасской стали ручной ковки

Огромный лист в сравнении с обычным

«Видел сегодня черную белку со светлым хвостом»

Из-за тени кажется, что эта линейка изогнута

Дерево, которое выросло прямо из пенька

Ленивый камуфляж

Кажется, что это инопланетный песок в колбе, но на самом деле это просто перегоревшая лампочка

В северо-восточном Уэльсе расположен 18-километровый акведук с водным каналом

Струя воды из обычного кухонного крана при сильном увеличении

«Стена из настоящего мха на моей работе»

«Заживляющая пленка для моей татуировки снялась вместе с копией набитого рисунка»

Крокодил-альбинос

Это дерево растет между двумя зданиями

Два яблока слились в одно

Дырявое облако

Вода внутри суккулента напоминает драгоценный камень

Люстра в магазине одежды сделана из вешалок

Паук плетет свою сеть прямо на москитной сетке

Завораживающая крассула

Замерзшая в стакане вода приняла очень необычную форму