Пользователи интернета наткнулись на нечто удивительное и решили поделиться своим восторгом со всем миром
В мире нас может удивить многое, и это не только красивый закат на море или случайно увиденная радуга. Вокруг нас гораздо больше крутых штук, увидев которые, так и хочется достать смартфон, сделать фото и разослать его друзьям. Черепахи-альбиносы, паучьи сети на москитной сетке, дерево, выросшее прямо из пенька, — как не удивиться таким вещам?
AdMe.ru подобрал для вас 24 фото, которые за свою уникальность достойны миллионов лайков.
Компания по ремонту компьютеров оформлена в стиле Windows
Черепашка-альбинос в стае товарищей
Коллекция песков из пустыни Сахара
Эти вентиляторы-люстры вертятся с помощью ременного привода
Вилка из дамасской стали ручной ковки
Огромный лист в сравнении с обычным
«Видел сегодня черную белку со светлым хвостом»
Из-за тени кажется, что эта линейка изогнута
Дерево, которое выросло прямо из пенька
Ленивый камуфляж
Кажется, что это инопланетный песок в колбе, но на самом деле это просто перегоревшая лампочка
В северо-восточном Уэльсе расположен 18-километровый акведук с водным каналом
Струя воды из обычного кухонного крана при сильном увеличении
«Стена из настоящего мха на моей работе»
«Заживляющая пленка для моей татуировки снялась вместе с копией набитого рисунка»
Крокодил-альбинос
Это дерево растет между двумя зданиями
Два яблока слились в одно
Дырявое облако
Вода внутри суккулента напоминает драгоценный камень
Люстра в магазине одежды сделана из вешалок
Паук плетет свою сеть прямо на москитной сетке
Завораживающая крассула
Замерзшая в стакане вода приняла очень необычную форму
Мы заметили, что такие удивительные штуки могут поджидать нас за каждым углом. А вам встречались подобные вещи в последнее время?
Фото на превью fudsworth / Reddit, Sainify / Reddit