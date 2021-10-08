Спорим, что вы не сразу узнаете город на фото, даже если вы его житель
В мире насчитывается свыше 10 тыс. городов, и всей жизни не хватит, чтобы побывать в каждом из них. Кому-то повезло родиться в городе мечты, а кто-то пока лишь планирует побывать в мировых столицах и увидеть новые места. Парадные снимки мегаполисов со знаменитыми достопримечательностями многим хорошо знакомы. Но сумеете ли вы догадаться, какой же город изображен на фотографии, если на нем не будет хорошо узнаваемых памятников архитектуры?
Мы в AdMe.ru хотели бы проверить вашу интуицию и фотографическую память, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете нашу планету.
1. Город с самым большим количеством мишленовских ресторанов в мире
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2. В этом огромном городе нет ни одного дорожного знака «Стоп»
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3. Этот город был столицей европейского государства, но никогда не был расположен в Европе
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4. Здесь легко заблудиться даже с навигатором, так как названия многих улиц повторяются по нескольку раз: только Липовых улиц тут не меньше 10
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5. Тут больше мостов, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых
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6. Здесь находится самый большой старинный замок в мире
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7. Это самый большой в мире город по протяженности: он растянулся на 200 км
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8. Самый широкий проспект в мире расположен в этом городе. Он имеет 16 автомобильных полос и ширину в 110 м
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9. Трамвайная сеть этого города является одной из самых длинных на планете
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10. «Восточная Венеция» — так называют этот город со множеством каналов
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11. Город, который расположен на 260 островах
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12. Этот мегаполис часто называют «городом тысячи минаретов»
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13. Именно в этом городе была изобретена современная туалетная бумага
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14. В этом городе живут самые знаменитые вороны в мире, которые находятся на казенном довольствии
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Только честно, сколько мегаполисов вы смогли угадать сразу?
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