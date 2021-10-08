Спорим, что вы не сразу узнаете город на фото, даже если вы его житель

В мире насчитывается свыше 10 тыс. городов, и всей жизни не хватит, чтобы побывать в каждом из них. Кому-то повезло родиться в городе мечты, а кто-то пока лишь планирует побывать в мировых столицах и увидеть новые места. Парадные снимки мегаполисов со знаменитыми достопримечательностями многим хорошо знакомы. Но сумеете ли вы догадаться, какой же город изображен на фотографии, если на нем не будет хорошо узнаваемых памятников архитектуры?