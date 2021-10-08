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Спорим, что вы не сразу узнаете город на фото, даже если вы его житель

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В мире насчитывается свыше 10 тыс. городов, и всей жизни не хватит, чтобы побывать в каждом из них. Кому-то повезло родиться в городе мечты, а кто-то пока лишь планирует побывать в мировых столицах и увидеть новые места. Парадные снимки мегаполисов со знаменитыми достопримечательностями многим хорошо знакомы. Но сумеете ли вы догадаться, какой же город изображен на фотографии, если на нем не будет хорошо узнаваемых памятников архитектуры?

Мы в AdMe.ru хотели бы проверить вашу интуицию и фотографическую память, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете нашу планету.

1. Город с самым большим количеством мишленовских ресторанов в мире

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© Kakidai / Wikimedia Commons

2. В этом огромном городе нет ни одного дорожного знака «Стоп»

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© Andy Hay / Wikimedia Commons

3. Этот город был столицей европейского государства, но никогда не был расположен в Европе

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© Donatas Dabravolskas / Wikimedia Commons

4. Здесь легко заблудиться даже с навигатором, так как названия многих улиц повторяются по нескольку раз: только Липовых улиц тут не меньше 10

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© beedubz / Wikimedia Commons

5. Тут больше мостов, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых

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© Tim Tregenza / Wikimedia Commons

6. Здесь находится самый большой старинный замок в мире

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© Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

7. Это самый большой в мире город по протяженности: он растянулся на 200 км

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© Alejandro Islas Photograph AC / Wikimedia Commons

8. Самый широкий проспект в мире расположен в этом городе. Он имеет 16 автомобильных полос и ширину в 110 м

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© user:Sking / Wikimedia Commons

9. Трамвайная сеть этого города является одной из самых длинных на планете

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© A.Savin / Wikimedia Commons

10. «Восточная Венеция» — так называют этот город со множеством каналов

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© Benh LIEU SONG / Wikimedia Commons

11. Город, который расположен на 260 островах

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© Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA / Wikimedia Commons

12. Этот мегаполис часто называют «городом тысячи минаретов»

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© Przemyslaw "Blueshade" Idzkiewicz / Wikimedia Commons

13. Именно в этом городе была изобретена современная туалетная бумага

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© Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

14. В этом городе живут самые знаменитые вороны в мире, которые находятся на казенном довольствии

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© kloniwotski / Wikimedia Commons

Только честно, сколько мегаполисов вы смогли угадать сразу?

Фото на превью Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
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