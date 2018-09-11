Сотрудники ресторанов быстрого питания поделились секретами своей работы, многие из которых изменят ваше мнение о фастфуде

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Первым в мире рестораном быстрого питания считается «Белый замок», который был открыт в 1921 году в США. За это время производство бургеров и прочего фастфуда стало целой индустрией с оборотом в миллиарды долларов. Только всем известная сеть McDonald’s насчитывает более 37 тысяч точек в разных странах, а сеть сэндвичных Subway — целых 44 тысяч. Жителям крупных городов, как правило, хотя бы раз приходилось заходить в подобные заведения. А знаете ли вы, что происходит на кухне?

AdMe.ru внимательно изучил рассказы сотрудников сетей быстрого питания о их работе и решил поделиться с вами самыми интересными из них.

1. О качестве продуктов

Главное, что волнует всех посетителей ресторанов быстрого питания, — это качество продуктов. Ходит множество слухов о том, что бургеры, картошка фри и всевозможные сэндвичи напичканы массой химикатов, а то и вовсе делаются из продуктов непонятного происхождения. Однако сотрудники McDonald’s, KFC и прочих сетей уверяют в обратном.

Мясо, овощи, салатные смеси — все настоящее . Единственное, что вызывает опасения, — это соусы, состав которых не знает большинство сотрудников. BonyKlyde

. Единственное, что вызывает опасения, — это соусы, состав которых не знает большинство сотрудников. BonyKlyde Насчет продукции. Серьезно, у нас за этим очень следят: нормы хранения, температура. Максимум, что может быть не так, — вам криво соберут бургер , но отравиться в KFC сложно. tvoy_ninja

, но отравиться в KFC сложно. tvoy_ninja Продукты, из которых готовят бургеры, действительно неплохие. Овощи привозят качественные и свежие. Масло, несмотря на слухи, меняют при первой необходимости (иногда даже в разгар рабочего дня). Ничего не могу сказать по поводу мяса: его привозят в виде готовых котлет-полуфабрикатов, но думаю, что и с ним все в порядке. unknown author

(иногда даже в разгар рабочего дня). Ничего не могу сказать по поводу мяса: его привозят в виде готовых котлет-полуфабрикатов, но думаю, что и с ним все в порядке. unknown author После приготовления наггетсов, креветок, сыра бри или котлет для бургеров их помещают в тепловой шкаф, где они остаются горячими. Срок хранения всех продуктов в этом шкафу — 20 минут. По правилам, по истечении срока продукты должны быть выброшены в специальный контейнер. Конечно, этого никто не делает. Точнее очень редко. Просто таймер сбивается, и лоток остается в шкафу еще на 20 минут. Страдает ли от этого качество еды в McDonald’s? Как по мне, нет. По моим наблюдениям, более 80 % приготовленных продуктов используются в течение 20 минут и лишь 15–20 % могут дожить до 40 минут, но не более. zapponka

По правилам, по истечении срока продукты должны быть выброшены в специальный контейнер. Конечно, этого никто не делает. Точнее очень редко. Просто таймер сбивается, и лоток остается в шкафу еще на 20 минут. Страдает ли от этого качество еды в McDonald’s? Как по мне, нет. По моим наблюдениям, более 80 % приготовленных продуктов используются в течение 20 минут и лишь 15–20 % могут дожить до 40 минут, но не более. zapponka Фритюр для котлет меняется каждую ночь, и ванны моются. Фритюр для картошки моется во время рабочего процесса, и никого не волнует, что за кассой толпа народа, — ты должен выкрутиться и работать, когда у тебя вместо трех ванн две. Эти же ванны отмываются в ночную смену, потому что днем работник может только смыть масло. При загрязнении ванны (была ситуация, когда во фритюр упала ручка, соответственно, расплавилась и залила все чернилами) мы меняли масло, потому что котлетки с чернилами продавать никто не будет. Юлия Л.

Конечно, не стоит ожидать, что бургер за пару долларов приготовят из мраморной говядины, однако во всех крупных сетях существуют жесткие стандарты качества продуктов и система контроля за цепочками поставок. Например, «Биг Мак», прежде чем оказаться на столе, проходит около 500 проверок. Руководство сети KFC в США до конца этого года планирует отказаться от использования курицы, выращенной с использованием антибиотиков.

2. О чистоте

Еще один распространенный стереотип о фастфуде — не очень хорошее состояние кухни. На самом деле у крупных сетей есть жесткие стандарты. Например, в Гонконге в ресторанах McDonald’s кухонную утварь необходимо стерилизовать раз в 4 часа, а для каждого типа продуктов используются перчатки разного цвета, чтобы избежать перекрестного заражения. В Великобритании все сотрудники должны мыть руки антибактериальным мылом каждые 30 минут. Подтверждают это и сотрудники фастфуд-сетей.

По стандартам мы должны мыть руки буквально после всего : протер стол — должен помыть руки, прежде чем взять швабру и идти подметать пол. Зимой кожа рук из-за частого мытья просто «умирает», так что хорошие увлажняющие крема — отличный подарок друзьям, работающим в фастфуде. tvoy_ninja

: протер стол — должен помыть руки, прежде чем взять швабру и идти подметать пол. Зимой кожа рук из-за частого мытья просто «умирает», так что хорошие увлажняющие крема — отличный подарок друзьям, работающим в фастфуде. tvoy_ninja Все продукты отсортированы, и каждый находится на своем месте. Булки, например, стоят внизу на огромных красных подносах. Когда приносят свежую пачку, то приходится надевать перчатки и, уже разрывая полиэтилен, доставать «хлеб». Мясо находится в холодильнике рядом с печью. Там же опять лежат перчатки, но для мяса. После разового использования перчатки выкидываются. Так что шах и мат тем, кто думает, что в ресторане антисанитария. Laebra

Я 4 года проработала в Starbucks. К еде никаких претензий нет. У нас была специальная компания, которая проводила подробные проверки. Все эти 4 года я не могла ходить с накрашенными ногтями . Еду 2 раза в день проверяли со специальным измерителем, и нам бы очень прилетело, если кто-то из руководства увидел бы тряпки для мытья где-то помимо ведра (например на кассе). Поверьте, это место полностью безопасно. a_greenbean

. Еду 2 раза в день проверяли со специальным измерителем, и нам бы очень прилетело, если кто-то из руководства увидел бы тряпки для мытья где-то помимо ведра (например на кассе). Поверьте, это место полностью безопасно. a_greenbean Боитесь, что вам могут отдать еду, которую кто-то где-то уронил или потрогал немытыми руками? Не волнуйтесь! В McDonald’s то, что упало — пропало навсегда, будь то котлета или же пустой стакан для колы. zloy_schwarz

3. О трудностях работы

Кадровая политика большинства фастфуд-сетей действительно довольно либеральная: туда охотно берут студентов без опыта работы. Однако легкой эту работу не назовешь.

О самой работе: тяжело и страшно учиться; вокруг все раскаленное, жирное и что-то постоянно пищит . Когда я впервые зашла на кухню и увидела роботов, которые за минуту готовят по 12 «Биг Тейсти», глаза округлились. Юлия Л.

. Когда я впервые зашла на кухню и увидела роботов, которые за минуту готовят по 12 «Биг Тейсти», глаза округлились. Юлия Л. Ты обязательно должен быть чем-то занят . Если посетителей нет — пополняй запасы. Если запасы пополнены — сходи вытри прилавок. Помой комбомашину (снаружи, естественно). Пополни кексики. Сортируй вафельки и соусы. Leonert

. Если посетителей нет — пополняй запасы. Если запасы пополнены — сходи вытри прилавок. Помой комбомашину (снаружи, естественно). Пополни кексики. Сортируй вафельки и соусы. Leonert Ожогов не избежать абсолютно никому. Самое малое, что может случиться, — брызнет капля фритюра . zloy_schwarz

Лично мне тяжелее всего работать с картошкой. Рядом со фритюрницей душно и жарко настолько, что начинает кружиться голова ; в любой момент можно обжечься; а соль раздражает руки. В том году я замечательно припечатала руку раскаленной корзинкой из-под картошки. Остался шрам. Правда, теперь его почти не видно, но он есть. zloy_schwarz

Самое тяжелое — касса. Очень эмоционально выматываешься из-за постоянного потока клиентов. Большинство очень пренебрежительно относятся, хамят, грубят. К концу смены чувствуешь себя выжатым лимоном. Алина Дмитриева

Кстати, в ресторанах быстрого питания (кроме тех, которые находятся на фудкортах) сотрудники не только работают на кухне и стоят за кассой, но и сами делают уборку.

Как говорил один парнишка: «В первую очередь мы уборщики, а в перерывах между уборкой принимаем гостей». Это так. Если гостей нет, всегда есть что помыть. Если ты сам не найдешь себе занятие, тебе обязательно покажут, что и где грязно. Поэтому, ПОЖАЛУЙСТА, убирайте за собой подносы, особенно если вы в отдельном ресторане: для вас мелочь, а вы прикиньте, сколько подносов мы бегаем убирать? tvoy_ninja

4. О гостях

Ежедневно в рестораны быстрого питания приходят тысячи людей. Например, McDonald’s на Пушкинской площади в Москве обслуживает около 8 тысяч человек в день (а по некоторым данным, и вовсе 40 тысяч). Естественно, что при таком потоке клиентов у каждого работника фастфуда есть в запасе несколько историй о посетителях.

Я работаю в McDonald’s. Сегодня один посетитель бросил мне в лицо бургер, потому что «огурец не посередине этой чертовой булочки». Bigmac01

Я работал в Starbucks. Однажды к нам приехала женщина, которая заказала кофе температуры 140 градусов (прим. AdMe.ru : по Фаренгейту). Получив его, она уехала, но потом вернулась и пожаловалась на то, что температура ее кофе — всего 139 градусов . Она сказала, что у нее в машине есть термометр, и попросила «переделать» кофе. Я засмеялся и спросил, не шутит ли она. В ответ на это она попросила позвать менеджера. blatently_blunt

Когда учился в колледже, подрабатывал в McDonald’s. Однажды я стоял на кассе в окошке для автомобилистов. Один посетитель заказал несколько стаканов с газировкой. В один из них я добавил слишком мало сиропа, но, вместо того чтобы, как нормальный человек, попросить сделать ему новый напиток, этот парень просто бросил стакан в меня . Естественно, крышка слетела и я промок насквозь. Trinkers

Одними из наших постоянных клиентов были женщины, которые постоянно брали диетическую колу. Каждый день они подъезжали к окошку для автомобилей и заказывали две средних диетических колы. <...> Иногда, если посетителей было не слишком много, мы с ними перекидывались парой слов, пока они расплачивались. <...> Однажды я упомянул в разговоре, что готовлюсь к колледжу. Они порадовались за меня и пожелали удачи. Через два дня они, как обычно, заехали к нам и вместе с деньгами за колу вручили мне коробочку, перевязанную шелковой лентой. Внутри была серебряная ручка, на которой было выгравировано «Две средних диетических колы». Дамы сказали мне, что хотят, чтобы этой ручкой я писал свой первый экзамен. Martinwuff

Я проработал в McDonald’s почти два года. Наверное, самый странный случай за все это время произошел, когда мальчик пытался расплатиться со мной карточками с покемонами, убеждая, что на eBay они будут стоить целое состояние. Когда я объяснил ему, что не могу принять карточки, он очень расстроился. kittenrageparty

5. Советы посетителям

Если вы видите в меню какое-то блюдо, ингредиенты которого не используются как минимум в 2–3 других блюдах, не заказывайте это . Например, в нашем заведении в меню был бургер со свининой. Больше ни для чего свинина не использовалась. Так как тот бургер заказывали довольно редко, свинина была не очень свежая. anc6

. Например, в нашем заведении в меню был бургер со свининой. Больше ни для чего свинина не использовалась. Так как тот бургер заказывали довольно редко, свинина была не очень свежая. anc6 Очень советую хотя бы раз попросить добавить карамель в колу . Получается потрясающий вкус — что-то среднее между колой и карамельным мороженым! zloy_schwarz

. Получается потрясающий вкус — что-то среднее между колой и карамельным мороженым! zloy_schwarz Вы можете составлять собственные блюда из тех ингредиентов, которые есть в меню . Например, я никогда не заказываю «Макфлурри», а все потому, что я могу взять обычное мороженое или мороженое с карамелью и попросить посыпать его топингом от «Макфлурри». Получится гораздо дешевле. rzeeves

. Например, я никогда не заказываю «Макфлурри», а все потому, что я могу взять обычное мороженое или мороженое с карамелью и попросить посыпать его топингом от «Макфлурри». Получится гораздо дешевле. rzeeves Вы можете попросить сделать бургер с любым соусом и даже заменить булочку. И, пожалуйста, не заказывайте картошку без соли. Все знают этот трюк. Просто попросите сделать вам свежую картошку. MyNikesAreBlue

Бонус: действительно ли бургеры не портятся со временем?

Часто приходится слышать о том, что бургеры из McDonald's не портятся даже через долгий промежуток времени. Объясняют этот феномен наличием большого количества химикатов в составе продукции сети. На деле все не совсем так. Если поместить бургер в сухое место, внешне он действительно не изменится, только засохнет. Однако точно так же засохнет и бургер, приготовленный дома самостоятельно. Дело здесь вовсе не в химикатах, а в отсутствии влаги. Если же поместить бургер во влажную среду, бургер покроется плесенью, как и остальные продукты в таких условиях. Такой эксперимент решил провести пользователь сайта Pikabu под ником Grotesk, поместив обычный гамбургер в пластиковый контейнер. Результаты вы видите на фото.