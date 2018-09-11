Сотрудники ресторанов быстрого питания поделились секретами своей работы, многие из которых изменят ваше мнение о фастфуде
Первым в мире рестораном быстрого питания считается «Белый замок», который был открыт в 1921 году в США. За это время производство бургеров и прочего фастфуда стало целой индустрией с оборотом в миллиарды долларов. Только всем известная сеть McDonald’s насчитывает более 37 тысяч точек в разных странах, а сеть сэндвичных Subway — целых 44 тысяч. Жителям крупных городов, как правило, хотя бы раз приходилось заходить в подобные заведения. А знаете ли вы, что происходит на кухне?
AdMe.ru внимательно изучил рассказы сотрудников сетей быстрого питания о их работе и решил поделиться с вами самыми интересными из них.
1. О качестве продуктов
Главное, что волнует всех посетителей ресторанов быстрого питания, — это качество продуктов. Ходит множество слухов о том, что бургеры, картошка фри и всевозможные сэндвичи напичканы массой химикатов, а то и вовсе делаются из продуктов непонятного происхождения. Однако сотрудники McDonald’s, KFC и прочих сетей уверяют в обратном.
- Мясо, овощи, салатные смеси — все настоящее. Единственное, что вызывает опасения, — это соусы, состав которых не знает большинство сотрудников. BonyKlyde
- Насчет продукции. Серьезно, у нас за этим очень следят: нормы хранения, температура. Максимум, что может быть не так, — вам криво соберут бургер, но отравиться в KFC сложно. tvoy_ninja
- Продукты, из которых готовят бургеры, действительно неплохие. Овощи привозят качественные и свежие. Масло, несмотря на слухи, меняют при первой необходимости (иногда даже в разгар рабочего дня). Ничего не могу сказать по поводу мяса: его привозят в виде готовых котлет-полуфабрикатов, но думаю, что и с ним все в порядке. unknown author
- После приготовления наггетсов, креветок, сыра бри или котлет для бургеров их помещают в тепловой шкаф, где они остаются горячими. Срок хранения всех продуктов в этом шкафу — 20 минут. По правилам, по истечении срока продукты должны быть выброшены в специальный контейнер. Конечно, этого никто не делает. Точнее очень редко. Просто таймер сбивается, и лоток остается в шкафу еще на 20 минут. Страдает ли от этого качество еды в McDonald’s? Как по мне, нет. По моим наблюдениям, более 80 % приготовленных продуктов используются в течение 20 минут и лишь 15–20 % могут дожить до 40 минут, но не более. zapponka
- Фритюр для котлет меняется каждую ночь, и ванны моются. Фритюр для картошки моется во время рабочего процесса, и никого не волнует, что за кассой толпа народа, — ты должен выкрутиться и работать, когда у тебя вместо трех ванн две. Эти же ванны отмываются в ночную смену, потому что днем работник может только смыть масло. При загрязнении ванны (была ситуация, когда во фритюр упала ручка, соответственно, расплавилась и залила все чернилами) мы меняли масло, потому что котлетки с чернилами продавать никто не будет. Юлия Л.
Конечно, не стоит ожидать, что бургер за пару долларов приготовят из мраморной говядины, однако во всех крупных сетях существуют жесткие стандарты качества продуктов и система контроля за цепочками поставок. Например, «Биг Мак», прежде чем оказаться на столе, проходит около 500 проверок. Руководство сети KFC в США до конца этого года планирует отказаться от использования курицы, выращенной с использованием антибиотиков.
2. О чистоте
Еще один распространенный стереотип о фастфуде — не очень хорошее состояние кухни. На самом деле у крупных сетей есть жесткие стандарты. Например, в Гонконге в ресторанах McDonald’s кухонную утварь необходимо стерилизовать раз в 4 часа, а для каждого типа продуктов используются перчатки разного цвета, чтобы избежать перекрестного заражения. В Великобритании все сотрудники должны мыть руки антибактериальным мылом каждые 30 минут. Подтверждают это и сотрудники фастфуд-сетей.
- По стандартам мы должны мыть руки буквально после всего: протер стол — должен помыть руки, прежде чем взять швабру и идти подметать пол. Зимой кожа рук из-за частого мытья просто «умирает», так что хорошие увлажняющие крема — отличный подарок друзьям, работающим в фастфуде. tvoy_ninja
- Все продукты отсортированы, и каждый находится на своем месте. Булки, например, стоят внизу на огромных красных подносах. Когда приносят свежую пачку, то приходится надевать перчатки и, уже разрывая полиэтилен, доставать «хлеб». Мясо находится в холодильнике рядом с печью. Там же опять лежат перчатки, но для мяса. После разового использования перчатки выкидываются. Так что шах и мат тем, кто думает, что в ресторане антисанитария. Laebra
- Я 4 года проработала в Starbucks. К еде никаких претензий нет. У нас была специальная компания, которая проводила подробные проверки. Все эти 4 года я не могла ходить с накрашенными ногтями. Еду 2 раза в день проверяли со специальным измерителем, и нам бы очень прилетело, если кто-то из руководства увидел бы тряпки для мытья где-то помимо ведра (например на кассе). Поверьте, это место полностью безопасно. a_greenbean
- Боитесь, что вам могут отдать еду, которую кто-то где-то уронил или потрогал немытыми руками? Не волнуйтесь! В McDonald’s то, что упало — пропало навсегда, будь то котлета или же пустой стакан для колы. zloy_schwarz
3. О трудностях работы
Кадровая политика большинства фастфуд-сетей действительно довольно либеральная: туда охотно берут студентов без опыта работы. Однако легкой эту работу не назовешь.
- О самой работе: тяжело и страшно учиться; вокруг все раскаленное, жирное и что-то постоянно пищит. Когда я впервые зашла на кухню и увидела роботов, которые за минуту готовят по 12 «Биг Тейсти», глаза округлились. Юлия Л.
- Ты обязательно должен быть чем-то занят. Если посетителей нет — пополняй запасы. Если запасы пополнены — сходи вытри прилавок. Помой комбомашину (снаружи, естественно). Пополни кексики. Сортируй вафельки и соусы. Leonert
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Ожогов не избежать абсолютно никому. Самое малое, что может случиться, — брызнет капля фритюра. zloy_schwarz
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Лично мне тяжелее всего работать с картошкой. Рядом со фритюрницей душно и жарко настолько, что начинает кружиться голова; в любой момент можно обжечься; а соль раздражает руки. В том году я замечательно припечатала руку раскаленной корзинкой из-под картошки. Остался шрам. Правда, теперь его почти не видно, но он есть. zloy_schwarz
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Самое тяжелое — касса. Очень эмоционально выматываешься из-за постоянного потока клиентов. Большинство очень пренебрежительно относятся, хамят, грубят. К концу смены чувствуешь себя выжатым лимоном. Алина Дмитриева
Кстати, в ресторанах быстрого питания (кроме тех, которые находятся на фудкортах) сотрудники не только работают на кухне и стоят за кассой, но и сами делают уборку.
- Как говорил один парнишка: «В первую очередь мы уборщики, а в перерывах между уборкой принимаем гостей». Это так. Если гостей нет, всегда есть что помыть. Если ты сам не найдешь себе занятие, тебе обязательно покажут, что и где грязно. Поэтому, ПОЖАЛУЙСТА, убирайте за собой подносы, особенно если вы в отдельном ресторане: для вас мелочь, а вы прикиньте, сколько подносов мы бегаем убирать? tvoy_ninja
4. О гостях
Ежедневно в рестораны быстрого питания приходят тысячи людей. Например, McDonald’s на Пушкинской площади в Москве обслуживает около 8 тысяч человек в день (а по некоторым данным, и вовсе 40 тысяч). Естественно, что при таком потоке клиентов у каждого работника фастфуда есть в запасе несколько историй о посетителях.
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Я работаю в McDonald’s. Сегодня один посетитель бросил мне в лицо бургер, потому что «огурец не посередине этой чертовой булочки». Bigmac01
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Я работал в Starbucks. Однажды к нам приехала женщина, которая заказала кофе температуры 140 градусов (прим. AdMe.ru: по Фаренгейту). Получив его, она уехала, но потом вернулась и пожаловалась на то, что температура ее кофе — всего 139 градусов. Она сказала, что у нее в машине есть термометр, и попросила «переделать» кофе. Я засмеялся и спросил, не шутит ли она. В ответ на это она попросила позвать менеджера. blatently_blunt
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Когда учился в колледже, подрабатывал в McDonald’s. Однажды я стоял на кассе в окошке для автомобилистов. Один посетитель заказал несколько стаканов с газировкой. В один из них я добавил слишком мало сиропа, но, вместо того чтобы, как нормальный человек, попросить сделать ему новый напиток, этот парень просто бросил стакан в меня. Естественно, крышка слетела и я промок насквозь. Trinkers
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Одними из наших постоянных клиентов были женщины, которые постоянно брали диетическую колу. Каждый день они подъезжали к окошку для автомобилей и заказывали две средних диетических колы. <...> Иногда, если посетителей было не слишком много, мы с ними перекидывались парой слов, пока они расплачивались. <...> Однажды я упомянул в разговоре, что готовлюсь к колледжу. Они порадовались за меня и пожелали удачи. Через два дня они, как обычно, заехали к нам и вместе с деньгами за колу вручили мне коробочку, перевязанную шелковой лентой. Внутри была серебряная ручка, на которой было выгравировано «Две средних диетических колы». Дамы сказали мне, что хотят, чтобы этой ручкой я писал свой первый экзамен. Martinwuff
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Я проработал в McDonald’s почти два года. Наверное, самый странный случай за все это время произошел, когда мальчик пытался расплатиться со мной карточками с покемонами, убеждая, что на eBay они будут стоить целое состояние. Когда я объяснил ему, что не могу принять карточки, он очень расстроился. kittenrageparty
5. Советы посетителям
- Если вы видите в меню какое-то блюдо, ингредиенты которого не используются как минимум в 2–3 других блюдах, не заказывайте это. Например, в нашем заведении в меню был бургер со свининой. Больше ни для чего свинина не использовалась. Так как тот бургер заказывали довольно редко, свинина была не очень свежая. anc6
- Очень советую хотя бы раз попросить добавить карамель в колу. Получается потрясающий вкус — что-то среднее между колой и карамельным мороженым! zloy_schwarz
- Вы можете составлять собственные блюда из тех ингредиентов, которые есть в меню. Например, я никогда не заказываю «Макфлурри», а все потому, что я могу взять обычное мороженое или мороженое с карамелью и попросить посыпать его топингом от «Макфлурри». Получится гораздо дешевле. rzeeves
- Вы можете попросить сделать бургер с любым соусом и даже заменить булочку. И, пожалуйста, не заказывайте картошку без соли. Все знают этот трюк. Просто попросите сделать вам свежую картошку. MyNikesAreBlue
Бонус: действительно ли бургеры не портятся со временем?
Часто приходится слышать о том, что бургеры из McDonald's не портятся даже через долгий промежуток времени. Объясняют этот феномен наличием большого количества химикатов в составе продукции сети. На деле все не совсем так. Если поместить бургер в сухое место, внешне он действительно не изменится, только засохнет. Однако точно так же засохнет и бургер, приготовленный дома самостоятельно. Дело здесь вовсе не в химикатах, а в отсутствии влаги.
Если же поместить бургер во влажную среду, бургер покроется плесенью, как и остальные продукты в таких условиях. Такой эксперимент решил провести пользователь сайта Pikabu под ником Grotesk, поместив обычный гамбургер в пластиковый контейнер. Результаты вы видите на фото.
Конечно, мы не призываем регулярно питаться фастфудом. Такая пища не слишком полезна для фигуры. И все-таки фастфуд не так страшен, как это принято считать, особенно если знать меру.
А вы ходите в рестораны быстрого питания? Что вам там нравится?