Сотрудники квест-комнат рассказали, какие сумасшедшие поступки совершали посетители
За последнее десятилетие квесты завоевали огромную популярность у любителей всевозможных головоломок. Сегодня любой из нас может выбрать сценарий и жанр, который ему наиболее интересен, и испытать непередаваемый калейдоскоп эмоций. Многие даже не догадываются, на какие поступки способны под действием адреналина, азарта и в условиях замкнутого пространства, ведь нам нечасто приходится оказываться в подобных ситуациях. Но это развлечение часто помогает людям раскрыть неизведанные стороны самих себя.
Мы в AdMe.ru не смогли обделить вниманием тред, в котором работники квест-комнат рассказали о самых неимоверных поступках игроков. И эти истории лишний раз доказывают, что изобретательность и безумие — две крайности одной и той же сущности.
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Работаю в квест-комнате около года. Однажды парень достал нож и буквально прорезал дыру в стене. Я говорю о настоящем боевом ноже, который он вытащил из своего ботинка. И да, ему пришлось возместить ущерб. © cicada2201 / Reddit
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Женщина протащила один из наших настольных сейфов через 2 комнаты, потому что к тому моменту команда еще не знала код, хотя они могли оставить его на месте и вернуться, когда найдут разгадку. © philopathy / Reddit
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Одна женщина достала из своей сумочки дрель и воскликнула, что сейчас выведет всех наружу. Нам пришлось вмешаться и объяснить ей, что разгадывать головоломки и обследовать комнату гораздо интереснее. © shit_m_lady / Reddit
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Я работаю в квест-комнатах почти 3 года. Тематика одной из них — вестерн и золотая лихорадка. В комнате есть метла, которая является подсказкой. На ней написано «Канкан», что намекает на изображения танцовщиц канкана на стене. Однажды в квест-комнату пришли 5 молодых женщин. В какой-то момент они застопорились, поэтому я намекнул, что им нужно прочитать надпись на метле и подумать, не связано ли это с чем-либо из окружающей их обстановки. Почему-то они решили, что им всем нужно взяться за руки и 2 минуты танцевать канкан посреди комнаты в надежде, что какая-нибудь дверь откроется. Женщины остановились лишь тогда, когда я дал им понять, что их танец ни на что не повлияет. © Jackle_box / Reddit
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Одна из наших квест-комнат представляет собой салун. Там стоит несколько бутылок якобы с алкоголем, а на самом деле с подкрашенной водой. Каждой группе мы объясняем, что бутылки трогать не нужно, так как жидкости в них больше года. Но один парень ослушался и выпил воду. Да, его вырвало. К счастью, он успел добраться до уборной. © iiden / Reddit
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9 или 10 лет назад, когда квест-комнаты только начали всюду открываться, подруга моей мамы буквально засунула в розетку предмет, похожий по очертаниям на ключ, думая, что это разгадка. Чудом осталась жива. © psyfry / Reddit
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В одной из наших комнат была потайная дверь с магнитным замком. Обнаружив ее, парень надавил на стену и нащупал место, которое слегка ему поддалось. Он начал отступать назад, будто собираясь попробовать снова и пробиться через дверь. Распорядитель попытался вразумить его, сказав: «Помни, ты можешь вести себя агрессивно, но не неси разрушения». Парень задумчиво кивнул, а затем выбил дверь, вырвав магнитный замок из стены. © BrickFrog86 / Reddit
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На реквизите, который не является подсказкой, у нас наклеены специальные стикеры с надписью «Не трогать». Одна группа собрала все эти вещи и выстроила их в ряд в поисках разгадки. Боже ж ты мой... © PaisleyEnigma / Reddit
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Одна из наших комнат называется «Алькатрас», а квест начинается с того, что игроки «приходят в себя», будучи запертыми в камерах. Чтобы выбраться, им нужно решить головоломку. Несколько человек пытались буквально прорыть себе путь на свободу сквозь стены. Вот это погружение в сюжет. © LennyKinda / Reddit
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Девушка вытащила невидимку из своих волос и вставила в розетку. Полетели искры. Каким-то образом она не поранилась, но игровой компьютер был поврежден. Теперь мне приходится объяснять взрослым людям, что вставлять металлические предметы в розетку нельзя. © sp00d00li3 / Reddit
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Один игрок разгадал шифр сейфа, прислушавшись к механизму замка. © boops-boops / Reddit
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Недавно наш квест проходили 2 крепких парня. В целом они неплохо справлялись, но на одной головоломке застопорились. Для ее решения игрокам нужно было подобрать правильную музыкальную пластинку и решить математическую загадку, которая зашифрована в мелодии. С математикой у парней было туго, поэтому они просто сели и начали слушать другие пластинки, наслаждаясь классической музыкой. © MrBoblo / Reddit
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Наша квест-комната называется «Отель», и, как в любом номере отеля, там есть небольшой туалет. Унитазом, понятное дело, пользоваться нельзя, к нему даже никакие трубы не подведены. Но один игрок пописал в него и еще удивился, что не смог за собой смыть. © KingKaladin / Reddit
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В одной из комнат на стене висит бутафорская голова оленя. Абсолютно ничего не указывает на то, что она является подсказкой, но, когда люди стопорятся с разгадкой, они часто пытаются заговорить с ней. Большинство игроков думают, что в олене спрятан секретный механизм, активируемый голосом, который должен им ответить. К слову, это было бы круто! © Fizzledink / Reddit
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Вчера у меня была очень, скажем так, недалекая группа, которая спустя 40 минут все еще находилась в 1-й комнате. Мне пришлось вмешаться и подсказать одному из игроков: «Код 4242», на что он ответил: «Нет, это неправда, отвали». © sigidiamond / Reddit
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Обожаю людей, которые находят чемодан с кодовым замком и в течение всего часа сидят с ним в углу, пытаясь подобрать шифр, пока остальные игроки разгадывают головоломки и в конце концов забирают у него чемодан. © Magnetrans / Reddit
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В одной комнате у нас стоит весьма нелицеприятного вида унитаз, на дне которого лежит ключ. Большинство игроков не догадывается заглянуть внутрь, поэтому мы прибегаем к подсказкам. Однажды я намекнул группе ребят, что им стоит проверить туалет. Они открыли крышку унитаза и обнаружили бутафорскую какашку, которая успела развалиться на части. Игроки так обрадовались своей находке, что достали какашку из воды, сели в круг и несколько минут пытались сложить ее на полу как пазл. Когда я сказал им по рации, что в туалете есть кое-что еще, они просто прыснули. © elfenlied__ / Reddit
А вы часто посещаете квест-комнаты? Какие неожиданные решения загадок приходили вам в голову во время игры?