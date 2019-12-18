Сотрудники квест-комнат рассказали, какие сумасшедшие поступки совершали посетители

Я работаю в квест-комнатах почти 3 года. Тематика одной из них — вестерн и золотая лихорадка. В комнате есть метла, которая является подсказкой. На ней написано «Канкан», что намекает на изображения танцовщиц канкана на стене. Однажды в квест-комнату пришли 5 молодых женщин. В какой-то момент они застопорились, поэтому я намекнул, что им нужно прочитать надпись на метле и подумать, не связано ли это с чем-либо из окружающей их обстановки. Почему-то они решили, что им всем нужно взяться за руки и 2 минуты танцевать канкан посреди комнаты в надежде, что какая-нибудь дверь откроется. Женщины остановились лишь тогда, когда я дал им понять, что их танец ни на что не повлияет. © Jackle_box / Reddit