Сотрудники фастфудов откровенно рассказали о тайнах заведений, в которых им пришлось работать

Я работал в ресторане быстрого питания, который специализируется на блюдах из курицы. Не устаю напоминать друзьям: «Не ешьте пирог с курицей». В него кладут старое мясо, которое не смогли продать. Его замораживают, а через несколько месяцев измельчают для пирогов. © cjsbbyprincess / reddit

В старших классах я подрабатывала в кафе, где на каждом столе стояли бутылочки с соусами. По вечерам мы доливали кетчуп и горчицу в бутылки, при этом в целях экономии нам запрещали выливать остатки соуса. Но однажды я вылила все, что было в бутылках. Запах был ужасен, каждый слой внутри был еще более протухшим, чем предыдущий. Все, кто работал рядом со мной, зажимали нос руками. Когда пришел менеджер, то сначала спросил, что это за ужасный запах. А когда узнал, что я сделала, то пригрозил меня уволить, если я еще раз повторю такую выходку. © DogsCatsKids_helpMe / reddit