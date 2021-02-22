Сотрудники фастфудов откровенно рассказали о тайнах заведений, в которых им пришлось работать
Когда мы заказываем еду в кафе, то надеемся, что повара, официанты, уборщики и кассиры качественно выполняют свою работу, а в нашу тарелку попадает свежее блюдо, приготовленное с соблюдением всех правил и норм. Но, к сожалению, так бывает не всегда: персонал делает работу спустя рукава, а страдают от этого посетители.
Мы в AdMe.ru решили покопаться в интернете и отыскать советы людей, работавших в фастфуде. А все для того, чтобы поход в кафе оставил у вас только приятные впечатления.
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Проработала в знаменитой кофейне больше 4 лет и знаю, что карамельный фраппучино содержит целую гору сахара, в него добавляют 3 вида сиропа и карамельный топинг. Я расстраиваюсь, когда вижу, как родители заказывают своим детям это сахарное безумие. Единственная натуральная вещь в этом напитке — молоко. Ну или лед. © MEngel4545 / reddit
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Я был начальником смены в кафе быстрого питания и даже годы спустя не ем мороженное. Аппарат, который стоял в нашем заведении, всегда был покрыт плесенью и испорченными сливками. © Prannke / reddit
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Однажды я делал пиццу и, когда доставал ее из духовки, уронил прямо в лужу на полу. Да так, что все ингредиенты разлетелись. Я беру мусорное ведро, чтобы выкинуть испорченный продукт, но менеджер нашей пиццерии схватила 2 вилки, собрала сыр с пола, разложила его аккуратно и отправила пиццу в духовку. Больше я там не ел. Никогда. © ubercam / reddit
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Я работал в самом крутом и дорогом торговом центре в модном районе большого города. Ночью, примерно через 10 минут после закрытия торгового центра, когда приглушают свет, декоративные растения в горшках буквально шевелятся от тараканов. Никто из продавцов никогда не задерживался допоздна. Мы позвонили руководству торгового центра и нажаловались, однако, несмотря на постоянные обработки, ничего так и не поменялось. Я теперь не хожу в торговые центры и не ем на фуд-кортах. © ThunderSnowLight / reddit
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В нашем заведении хот-доги готовили на вращающемся гриле. В конце дня они были обгоревшими и морщинистыми. Однажды у нас осталось 3 таких хот-дога, а менеджер положил их в холодильник и сказал использовать на следующий день. Нам приказали положить их в блюда вроде чили- или сырного хот-дога, чтобы замаскировать это непотребство. Мне до сих пор стыдно перед клиентом, который получил чили-дог на следующее утро. © exWiFi69 / reddit
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Моя лучшая подруга работала в очень популярной сети быстрого питания, где делают сэндвичи. На нескольких помидорах образовалась плесень, поэтому она пошла их выбросить. Но менеджер отругал ее и сказал, что если на чем-то образуется плесень, то нужно просто срезать ее, а не выбрасывать продукты. © airyeez / reddit
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Раньше я работал в небольшом заведении, и во время обучения мой менеджер рассердился на меня за то, что я выбросил кукурузу, покрытую слизью. Управляющая просто смыла слизь с нее и положила обратно. © Successful-Cat8572 / reddit
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Я специалист по обслуживанию пищевого оборудования и никогда не пью газировку со льдом в заведении, где пекут хлеб. Из-за дрожжей в воздухе начинается сумасшедший рост плесени на решетке ледогенератора. Даже регулярная чистка и мойка не поможет. Вот почему в фастфуд-ресторанах не используют прозрачные стаканы. © Jedimasteryony / reddit
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Я работал в ресторане быстрого питания, который специализируется на блюдах из курицы. Не устаю напоминать друзьям: «Не ешьте пирог с курицей». В него кладут старое мясо, которое не смогли продать. Его замораживают, а через несколько месяцев измельчают для пирогов. © cjsbbyprincess / reddit
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В старших классах я подрабатывала в кафе, где на каждом столе стояли бутылочки с соусами. По вечерам мы доливали кетчуп и горчицу в бутылки, при этом в целях экономии нам запрещали выливать остатки соуса. Но однажды я вылила все, что было в бутылках. Запах был ужасен, каждый слой внутри был еще более протухшим, чем предыдущий. Все, кто работал рядом со мной, зажимали нос руками. Когда пришел менеджер, то сначала спросил, что это за ужасный запах. А когда узнал, что я сделала, то пригрозил меня уволить, если я еще раз повторю такую выходку. © DogsCatsKids_helpMe / reddit
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Я проработал в модной кофейне примерно 2,5 года и со временем понял, что моккачино — худший напиток из существующих. Каждый раз, когда вижу его, меня начинает тошнить. Все дело в том, что этот кофе можно хранить в течение 24 часов после приготовления. Но большинство сотрудников не заморачивается со сроками, так что в моккачино начинается процесс брожения, появляются пузырьки и ужасный запах. © Empyology / reddit
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Я управляю заведением быстрого питания. Единственное блюдо из нашего меню, которое я никогда не закажу, — это буррито на завтрак. Все остальное, кроме этого блюда, готовится в кафе из свежих продуктов. © metsmonkey / reddit
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Никогда не ешьте пончики с крошкой из теста. Я работал в магазине по продаже пончиков. И каждый день, когда непроданный товар возвращался в главную пекарню, я убирал его в складское помещение. Затем, спустя несколько недель, мы делали крошку для новой выпечки из этих старых и черствых пончиков. © 122922 / reddit
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Я пару лет работала в Red Lobster и никогда не ела у них пасту. Они берут заранее приготовленные макароны, соус из упаковки, разогревают это все в микроволновке, а затем просто смешивают вместе и подают. © qbeanz / reddit
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Наш главный менеджер ополаскивал остатки откушенных гамбургеров, промывал мясо и измельчал его для тако. © agoroguy / reddit
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Я работала в сфере общественного питания 15 лет, и это правило действует в любом заведении. Перед заказом проверьте туалет. Если там есть актуальный заполненный лист уборки и в помещении чисто, значит, чисто и на кухне. Если персонал не заботится о туалете для посетителей, значит, они пренебрегают и другими вещами. © winterfyre85 / reddit
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Я бывшая сотрудница крупной кофейни. Не заказывайте ничего с мокко или тыквой. Насосы для них очень трудно чистить, поэтому промывают их не так часто, как следовало бы. Когда я разобрала насос, чтобы почистить его, запах от него шел тошнотворный. © NarwhalsGalore / reddit
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Не покупайте клубнику в шоколаде вечером, потому что она, скорее всего, была приготовлена рано утром. Если клубника сморщились, как будто шоколадная скорлупа слишком велика для нее, значит, она уже давно стоит на витрине. Я бы вообще не стала покупать ее, но если вы очень хотите, то лучше брать клубнику в начале рабочего дня. © evilstepmom1991 / reddit
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Я работаю в сетевой кофейне, где мы сами делаем шоколадный соус. Звучит неплохо, но через несколько дней он начинает плесневеть. Контейнер для него очищается только в том случае, если соус заканчивается. Все остальное время мы просто выливаем сверху свежий шоколадный соус и сразу же приступаем к работе. © Fantastic_Relief / reddit
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Я был сотрудником в магазине, который предлагал бесплатные образцы замороженного йогурта. Мы никогда не выбрасывали использованные ложки, а мыли их и клали обратно в стаканчик с новыми. © TheDefaultUser / reddit
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Проработав несколько лет в сфере общественного питания, я всегда прошу напитки безо льда. Ледогенераторы, как известно, сложно содержать в чистоте. В машине почти всегда есть плесень. © Jazzy_Junebug / reddit
Какие секреты о заведениях общественного питания знаете вы? Расскажите нам об этом в комментариях.