В жизни не всегда все идет по намеченному плану, и вот наглядные тому доказательства

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Если гипотеза симуляции верна, и наша реальность — это продукт работы компьютерной программы, то самый распространенный баг в ней наверняка носит название «что-то пошло не так». И исправить его не так-то просто, ведь встречается он почти во всех сферах жизни — от ремонта в квартире до решения завести песика.

AdMe.ru собрал ситуации, в которых в тот или иной момент все полетело в тартарары.

Лужа превратила подземную парковку в бассейн

Вообще-то свечи работают не так

Когда вместо рекламы вывел на экран рабочий стол и забыл об этом

«Кажется, рядом со мной сидит психопат»

Когда решил cделать ремонт своими руками

Летучим мышам переход через дорогу запрещен

Кажется, слово «Сакраменто» пишется немного не так

Когда в душе ты немного бунтарь

Так не плавать или не курить?

«Курение запрещено».

Установка кондиционера. Попытка № 1

Установка кондиционера. Попытка № 2

Похоже, роботы еще не скоро смогут работать вместо нас

«Наше лучшее свадебное фото»

Когда все злодеи побеждены, но нужно как-то зарабатывать на жизнь

Люстра-вентилятор расплавилась от жары

«Пиццерия забыла достать эту штуковину из моего заказа»

«Тогда зачем вообще вы дали мне эту коробку?!»

«Для установки диск не нужен».

«Я хотел завести собаку. Моя девушка хотела завести собаку. Но что-то пошло не так»

Вы тоже видите черепаху?

«Морская свинка».