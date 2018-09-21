Сможете ли вы найти русские пословицы и поговорки, зашифрованные в картинках?
Первые сборники пословиц появились в России еще в XVII веке, а найти эти краткие мудрые изречения можно в таких памятниках древнерусской литературы, как, например, «Слово о полку Игореве». Несмотря на то, что многим изречениям уже не одна сотня лет, мы до сих пор используем их в повседневных разговорах, поскольку они и сегодня не утратили своей актуальности. Мы предлагаем вам тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете русские пословицы и поговорки, а значит, и родной язык.
В каждой из этих картинок AdMe.ru зашифровал для вас по 5 известных пословиц и поговорок. Сможете угадать все 25?
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Сколько пословиц и поговорок вам удалось вспомнить?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru