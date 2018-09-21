Сможете ли вы найти русские пословицы и поговорки, зашифрованные в картинках?

Первые сборники пословиц появились в России еще в XVII веке, а найти эти краткие мудрые изречения можно в таких памятниках древнерусской литературы, как, например, «Слово о полку Игореве». Несмотря на то, что многим изречениям уже не одна сотня лет, мы до сих пор используем их в повседневных разговорах, поскольку они и сегодня не утратили своей актуальности. Мы предлагаем вам тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете русские пословицы и поговорки, а значит, и родной язык.

В каждой из этих картинок AdMe.ru зашифровал для вас по 5 известных пословиц и поговорок. Сможете угадать все 25?

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Сколько пословиц и поговорок вам удалось вспомнить?

Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru

4 На склад!
9 Комментарии
  • 21 сентября 2018
  • 9
  • 12451

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!