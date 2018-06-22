Ситуации, в которых сконцентрировано все разочарование этого мира

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Вся правда жизни состоит в том, что наши ожидания очень редко совпадают с реальностью, а сама реальность порой будто насмехается над нами. Так и все сегодняшние герои оказались в очень щекотливом положении. Особенно парень, который решился на пластическую операцию, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм.

AdMe.ru сделал подборку фото, на которых сосредоточено все разочарование вселенной.

«Моя дочка была в восторге от первой домашней работы на компьютере, но вместо этого у нее случилось знакомство с обновлением Windows»

Почему этот бургер выглядит так, будто повидал жизнь?

Детские мечты о взрослении — ничто против суровых реалий

«Спасибо Амазону за прекрасный камень ценой $ 500»

Когда не знаешь, что делать со своими миллионами

Гостеприимство — это меню для иностранцев, в котором все дороже ровно в 2 раза

Ради такого фото можно было и не ехать в Гонконг

Когда заказал блюдо в крутом ресторане

«Фото моего научного руководителя во время защиты диплома»

А почему надпись не внутри?

«Горка закрыта».

«Сфоткай типа эффектно на камне стою»

Когда надежда умирает последней

Когда вера в человечество окончательно потеряна

Интересно, кем и для кого создана эта инструкция к чаю?

А если со своей бумагой?

Во всем нужно искать свои плюсы

Для таких дизайнеров упаковок существует отдельное место в аду

Честность — страшная сила

Когда вдруг осознал всю ироничность собственной жизни

Когда устал от непонимания окружающих

Накормить бы этим сэндвичем его создателей

Парень потратил £ 20 000 на пластическую операцию, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм

Вежливость, которая больше похожа на пассивную агрессию

Так выглядит существенная разница в объеме в глазах производителя

Это явно не его день

А что, если начать насмехаться над миллионерами?

«Приезжай серфить в Канду, — говорили они. — Это будет весело, — говорили они»

Бонус: если бы беспроводные наушники заказывали на AliExpress

А с вами случались подобные разочарования? Поделитесь своими историями с нами.