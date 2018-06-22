Ситуации, в которых сконцентрировано все разочарование этого мира
Вся правда жизни состоит в том, что наши ожидания очень редко совпадают с реальностью, а сама реальность порой будто насмехается над нами. Так и все сегодняшние герои оказались в очень щекотливом положении. Особенно парень, который решился на пластическую операцию, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм.
AdMe.ru сделал подборку фото, на которых сосредоточено все разочарование вселенной.
«Моя дочка была в восторге от первой домашней работы на компьютере, но вместо этого у нее случилось знакомство с обновлением Windows»
Почему этот бургер выглядит так, будто повидал жизнь?
Детские мечты о взрослении — ничто против суровых реалий
«Спасибо Амазону за прекрасный камень ценой $ 500»
Когда не знаешь, что делать со своими миллионами
Гостеприимство — это меню для иностранцев, в котором все дороже ровно в 2 раза
Ради такого фото можно было и не ехать в Гонконг
Когда заказал блюдо в крутом ресторане
«Фото моего научного руководителя во время защиты диплома»
А почему надпись не внутри?
«Горка закрыта».
«Сфоткай типа эффектно на камне стою»
Когда надежда умирает последней
Когда вера в человечество окончательно потеряна
Интересно, кем и для кого создана эта инструкция к чаю?
А если со своей бумагой?
Во всем нужно искать свои плюсы
Для таких дизайнеров упаковок существует отдельное место в аду
Честность — страшная сила
Когда вдруг осознал всю ироничность собственной жизни
Когда устал от непонимания окружающих
Накормить бы этим сэндвичем его создателей
Парень потратил £ 20 000 на пластическую операцию, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм
Вежливость, которая больше похожа на пассивную агрессию
Так выглядит существенная разница в объеме в глазах производителя
Это явно не его день
А что, если начать насмехаться над миллионерами?
«Приезжай серфить в Канду, — говорили они. — Это будет весело, — говорили они»
Бонус: если бы беспроводные наушники заказывали на AliExpress
А с вами случались подобные разочарования? Поделитесь своими историями с нами.
Фото на превью NicholeGunz/twitter