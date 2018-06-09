Ситуации из жизни, которые бесят любого, кто хоть раз в них попадал

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не может быть так, чтобы в жизни все складывалось идеально. То и дело разные моменты, пусть даже самые мелкие, отыгрываются на струнах нашей нервной системы. Яркие примеры — застрявший в брелоке-карабине ключ, завязанные в узел шнурки или вечно загибающиеся углы толстой тетради. Знакомо?

AdMe.ru решил вспомнить, какие жизненные ситуации у многих вызывают душевную боль, и собрал 20 подобных примеров. А в качестве бонуса — видео, после просмотра которого вы в недоумении произнесете: «Что это вообще было?»

1. «Попросил незнакомца сфотографировать мой триумф. Вот что я потом увидел»

2. Отклеивать любые наклейки — то еще наказание

3. Признайтесь, у вас тоже загибались углы страниц толстой тетради?

4. А у кого не случалось такого, тот настоящий везунчик

5. Велосипедная подножка, которая не работает

6. Кто-нибудь может объяснить, почему при невероятном техническом прогрессе обертка туалетной бумаги постоянно отрывается вот так?

7. Коробки тоже не всегда открываются так, как было задумано производителем

8. Обычно красная кнопка — выключение, а тут наоборот

9. «Установил дизайнерский кран с раковиной»

10. Защитная пленка иногда отрывается вот так, и это немножечко бесит

11. Найдите на этом пульте кнопку stop, а затем play. Да пребудет с вами недоумение!

12. Пока достанешь салфетку в этой кафешке, все нервы вымотаешь

13. Собираешь пазл и в конце получаешь сюрприз в виде отсутствующих деталей

14. А еще когда спешишь развязать шнурки, а они завязываются в узел

15. Почтальон оказался тем еще троллем

16. Люди, которые оставляют свой мусор где попало, объясните, зачем вы это делаете?

17. Этот чудак занял своим пикапом четыре места на стоянке

18. А эта женщина заняла четыре места в переполненном поезде

19. И почему люди, когда паркуются, думают только о себе и своем железном коне?

20. Напоследок — небольшой тест: что не так на этом фото?

Подсказка: обратите внимание на кнопку с цифрой 8.

Бонус: на этой парковке происходит какая-то чертовщина

В каких из этих ситуаций вы оказывались чаще всего?