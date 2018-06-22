Блогер из Италии показывает, как обычные люди видят весь этот звездный эпатаж

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Этот парень — «тролль» со стажем. В 2014 году Эммануэль Феррари (Emanuele Ferrari) раскрыл в себе талант пародировать образы звезд. А сегодня у него — серьезное портфолио. При этом он не особо тратится на реквизит. В ход идут резиновые перчатки, еда, мусорные пакеты и даже кот.

AdMe.ru собрал топ-15 самых точных попаданий Эммануэля. А в конце вас ждет доказательство того, что звезды вовсе не против, когда их пародируют.

1. Джиджи Хадид

2. Леди Гага

3. Блейк Лайвли

4. Кайли Дженнер

5. Кьяра Ферраньи

6. Еще Кьяра Ферраньи

7. Кендалл Дженнер

8. Рианна

9. Белла Хадид

10. Соланж Ноулз

11. Приянка Чопра

12. Фрида Кало

13. Анджелина Джоли

14. Пьетро Боселли

15. Еще раз Леди Гага

А вот и то самое доказательство. Каре Делевинь настолько понравилась пародия, что она забрала ее себе на страничку!

А вы когда-нибудь пытались повторить образ звезды? Это были серьезные намерения или тоже юмор? Напишите нам в комментариях!