Сеть захватил новый флешмоб. Глядя на его участниц, трудно отличить живую девушку от куклы
Сеть захватил новый челлендж: пользователи делают макияж как у кукол Bratz. Девушки ярко и выразительно подчеркивают глаза и губы и публикуют свои фото под хештегом #BratzChallenge. Первая кукла Bratz появилась в 2001 году. Тогда пластиковые девушки-подростки с большими головами, короткими и стройными телами в ультрамодной одежде потеснили Барби в борьбе за популярность. Сейчас в моду возвращаются нулевые со всеми их тенденциями — вот и к Bratz снова вернулся интерес.
Мы в AdMe.ru вдохновились новым веянием и предлагаем посмотреть подборку эффектного кукольного макияжа.
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