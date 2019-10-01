Садовник из США пытался заснять на камеру похитителя овощей. Теперь воришку любит весь интернет

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Американец Джефф Пермар, увлеченный садоводством, в этом году, как обычно, разбил рядом с домом огородик и стал ждать урожая. В конце лета он заметил, что уже поспевшие овощи начали бесследно пропадать с грядок. Чтобы разобраться, в чем дело, Джефф поставил на участке камеру. Вскоре садовник уличил вора и выложил запись в сеть. Но тот оказался хитрее — он умудрился похитить не только плоды с огорода, но и сердца пользователей интернета.

AdMe.ru решил показать вам воришку и рассказать его историю. Осторожно, он может похитить и ваше сердечко.

Когда Пермар стал просматривать отснятые записи, он наконец увидел преступника. Им оказался пухлый сурок, который без зазрения совести жадно поглощал овощи прямо перед камерой.

Когда Джефф увидел грабителя, его гнев сменили удивление и умиление. Он вновь поставил камеру на участок, надеясь, что грызун придет вновь. Так и случилось, а потом еще раз и еще. Спустя несколько дней стало понятно, что хитрый сурок приходит обедать перед камерой специально.

Хозяин огорода быстро привык к прожорливому визитеру и дал сурку имя Чанк. А спустя некоторое время решил поделиться своими наблюдениями в сети. Он отдал Чанку свой инстаграм, завел ему канал на YouTube и страницу на Facebook, где у сурка быстро появились поклонники.

Из огородного воришки Чанк быстро стал настоящей звездой интернета. Джефф признается, что никогда не подумал бы, что видео с Чанком станет настолько популярным и повлияет на жизнь людей. «Я получаю комментарии из разных уголков мира, — говорит садовник. — Люди рассказывают, как Чанк сделал их день. Очень приятно знать, что этот парень может скрасить чьи-то будни, отвлечь от дурных мыслей и избавить от стресса. Для меня это нечто особенное».

Просмотрев не одну овощную трапезу сурка, Джефф уже не держит на него обиды. Он говорит, что они с Чанком соседи и живут на общей земле, просто он посадил на ней огород.