Только юмор спасает родителей после рождения детей. И вот 14 историй об этом

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Рождение и воспитание детей — очень волнительная пора, которая в то же время полна юмора и веселых моментов.

AdMe.ru собрал 14 историй о том, как в каждой семье шутливо справляются с жизненными ситуациями.