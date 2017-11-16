Только юмор спасает родителей после рождения детей. И вот 14 историй об этом
Рождение и воспитание детей — очень волнительная пора, которая в то же время полна юмора и веселых моментов.
AdMe.ru собрал 14 историй о том, как в каждой семье шутливо справляются с жизненными ситуациями.
- Дочь у меня прямо копия своей мамы. Цвет глаз, волос, фигура, даже группа крови — и то не моя. И тут услышал ее нежный детский смех: ржание бешеной лошади в сочетании с подвыванием гиены. Моя дочурка.
- Мама работает в детском рентген-кабинете. Дети, как правило, всегда рыдают навзрыд, когда родители заставляют их проходить данную процедуру. Родители, естественно, пытаются их успокоить, потому что шевелиться во время рентгена нельзя. Один папа просто побил все рекорды, когда плачущий 4-летний мальчик спросил, зачем отец надевает фартук (свинцовый, который для защиты). Отец его «успокоил»: «Это чтобы меня кровью не забрызгало».
- У нас 4 детей. Жена называет их всадниками апокалипсиса и даже дала им имена: «Топот», «Голод», «Сопли» и «Яхочудомой».
- Сегодня был на пробежке, а мимо проезжал минивэн, и какой-то пацан лет 14 выкрикнул из окна что-то типа: «Беги, жирдяй!» Его мать развернула машину и заставила его пробежать со мной около 5 кварталов, а сама ехала позади нас. Я чуть не умер со смеху.
- Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она. Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика». На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
- Вчера выгуливала собаку. Навстречу мне идет мужчина с маленьким самокатом и разговаривает сам с собой. Когда почти поравнялись, слышу, как он сам себе говорит что-то про опавшие листья, как природа уснет к зиме. А позади него, метрах в 20, маленький мальчик собирает кленовые листья. Спрашиваю: «Это не ваш ребенок там один?» Удивленно оглядывается: «Ой! Это я самокату сейчас рассказывал, что ли?!»
- Играли с дочкой в настольные игры для самых маленьких. Ей выпало задание показать папу. Она скрестила руки на груди и произнесла: «Эх, где мои 20 лет, сейчас бы по бабам!» Я чуть сквозь землю не провалился.
- Мой сын очень гордится тем, что его папа — пожарный. Он даже попытался поджечь детский сад, чтобы друзья полюбовались на меня в деле.
- Классическая история: дочка и папа, который хотел сына. Решил воспитать меня, «чтоб лучше любого пацана». Все детство с ним в гараже, научилась определять проблемы с мотором на слух. При попытке надеть платье смеялся, что я без штанов. Когда мне исполнилось 18, папа вдруг понял, что еще можно получить вожделенного мальчика, если я рожу ему внука. Начал требовать, чтоб я носила юбки и каблуки, знакомить с сыновьями своих друзей и скандалить на тему «Когда ты уже замуж выйдешь?»
- Учим сына всегда говорить правду и при этом проявлять воспитанность. Вчера пошли в гости к друзьям. После того как сын все съел, он невозмутимо провозгласил: «Большое спасибо, все было очень вкусно, но мне не понравилось». Правильное воспитание дает свои плоды.
- Вышел на балкон покурить. На улице играют дети в футбол. Слышу, как с соседнего балкона раздается мужской голос: «Ну кто так играет? Что за парень такие пасы дает?» С другого балкона в ответ, видимо, отец того самого парня: «А ты сам лучше сможешь?» И начинается перекрикивание с одного балкона на другой. Через пару минут присоединяются еще пару балконов — отцов играющих. Начинается крик на весь двор. Я докурил, пошел заниматься работой. Через полчаса возвращаюсь на балкон и вижу, как все эти папаши, забрав у детей мяч, доказывают друг другу, кто из них прав на футбольном поле.
- Мои детки обожают страшилки на ночь. А мне даже и придумывать ничего не надо — сажусь на край кровати и рассказываю, как прошел мой день. А работаю я экспертом-криминалистом.
- Мой папа — капитан корабля. Косая сажень в плечах, огромные ручища, не боится ничего. Но стоит мне ойкнуть, замереть на секунду, сложив руки на животе, — все, папу подбрасывает до потолка, глаза полны ужаса и его пробивает нервная дрожь. С криком «Началось?!» мой огромный добряк начинает метаться по дому, хватая все что ни попадя и хаотично рассовывая по пакетам. На вопрос, как он пережил, когда рожала мама, говорит, что она уже взрослая была, а я еще такая маленькая (27 лет всего). Я уже даже не рожать боюсь, а переживаю, как мой папуля все это переживет.
- Сын лет в 5 начал копить деньги. То дедушка с бабушкой дадут, то мы подкинем. Спросила как-то: а на что копишь? Ответил просто непредсказуемо: «Ну а как? Вот исполнится мне 18, пойду жену искать. А она мне скажет: то хочу, се хочу. Надо подготовиться».