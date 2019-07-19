Русскоязычные комментаторы взорвали инстаграм Леди Гага (И, возможно, это самый смешной флешмоб 2019 года)

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Недавно топ-модель российского происхождения Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер объявили о своем расставании. Практически сразу в сети появились слухи о том, что виновницей разрыва стала Леди Гага, с которой Купер снялся в оскароносном фильме «Звезда родилась». А несколько дней назад в инстаграме певицы начался настоящий флешмоб пользователей из России, которые «вступились» за соотечественницу. Однако, как это часто бывает, тема вышла далеко за пределы предполагаемого романа знаменитостей: в аккаунте Леди Гага россияне стали делиться рецептами блюд, продавать гараж и даже рекламировать нижнее белье.

Мы в AdMe.ru не верим разного рода слухам и сплетням, зато с удовольствием оценили чувство юмора русскоязычной аудитории инстаграма.

Во флешмобе поучаствовали даже знаменитости

Кто-то проводил время с пользой

Решали насущные проблемы

Искали и находили

Обсуждали кулинарные рецепты

Как могли поддерживали Ирину Шейк

Предлагали радикальные меры

И подводили итоги

А вы поучаствовали во флешмобе?

Фото на превью opachkiavotiya / instagram

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