Русскоязычные комментаторы взорвали инстаграм Леди Гага (И, возможно, это самый смешной флешмоб 2019 года)

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Недавно топ-модель российского происхождения Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер объявили о своем расставании. Практически сразу в сети появились слухи о том, что виновницей разрыва стала Леди Гага, с которой Купер снялся в оскароносном фильме «Звезда родилась». А несколько дней назад в инстаграме певицы начался настоящий флешмоб пользователей из России, которые «вступились» за соотечественницу. Однако, как это часто бывает, тема вышла далеко за пределы предполагаемого романа знаменитостей: в аккаунте Леди Гага россияне стали делиться рецептами блюд, продавать гараж и даже рекламировать нижнее белье.