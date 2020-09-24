Россиянка делает по копии известной картины в день, и некоторые ее работы смотрятся круче, чем оригиналы

Не так давно в сети был популярным флешмоб от американского Музея Гетти, в его рамках люди воссоздавали любимые произведения искусства. Эта акция понравилась российскому искусствоведу Лизе Юхневой, но девушке показалось мало одной копии картины, и она придумала собственный челлендж. На протяжении месяца Лиза каждый день публиковала в своем инстаграме по одной реплике, а по окончании этого периода не смогла остановиться. Сейчас идет 146-й день ее проекта.