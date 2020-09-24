AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Россиянка делает по копии известной картины в день, и некоторые ее работы смотрятся круче, чем оригиналы

120163038
10k

Не так давно в сети был популярным флешмоб от американского Музея Гетти, в его рамках люди воссоздавали любимые произведения искусства. Эта акция понравилась российскому искусствоведу Лизе Юхневой, но девушке показалось мало одной копии картины, и она придумала собственный челлендж. На протяжении месяца Лиза каждый день публиковала в своем инстаграме по одной реплике, а по окончании этого периода не смогла остановиться. Сейчас идет 146-й день ее проекта.

AdMe.ru предлагает и вам оценить некоторые ее работы. Для их создания Юхнева самостоятельно делает грим, придумывает костюмы и не использует фотошоп.

1. Илья Репин «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре»

© Илья Репин / wikimedia, © muse_liza / instagram

2. Рэмзи Ташкыран «Портрет девушки»

© Remzi Taşkıran / youtube, © muse_liza / instagram

3. Орест Кипренский «Бедная Лиза»

© Орест Кипренский / wikipedia, © muse_liza / instagram

4. Леонардо да Винчи «Прекрасная Ферроньера»

© Leonardo da Vinci / wikipedia, © muse_liza / instagram

5. Абрам Архипов «Крестьянка в зеленом сарафане»

© Абрам Архипов / wikimedia, © muse_liza / instagram

6. Рене Грюо «Иллюстрация для модного дома Dior»

© René Gruau / youtube, © muse_liza / instagram

7. Беатрис Оффор «Цирцея»

© Beatrice Offor / wikimedia, © muse_liza / instagram

8. Элизабет Сонрель «Корделия»

© Elisabeth Sonrel / youtube, © muse_liza / instagram

9. Жан-Франсуа Портальс «Одалиска»

© Jean-François Portaëls / youtube, © muse_liza / instagram

10. Караваджо «Юдифь и Олоферн» (фрагмент)

© Caravaggio / wikipedia, © muse_liza / instagram

11. Джон Эверетт Милле «Портрет девушки»

© John Everett Millais / wikipedia, © muse_liza / instagram

12. Фредерик Сэндис «Медея»

© Frederick Sandys / wikipedia, © muse_liza / instagram

13. Джон Кольер «Дельфийская жрица»

© John Collier / wikipedia, © muse_liza / instagram

14. Герман Винтерхальтер «Портрет Клементины де Буберс»

© Hermann Winterhalter / wikimedia, © muse_liza / instagram

15. Джованни Болдини «Лина Кавальери»

© Giovanni Boldini / wikipedia, © muse_liza / instagram

16. Тамара Лемпицка «Розовая рубашка»

© Tamara de Lempicka / wikiart, © muse_liza / instagram

17. Овияр Марутхи «Портрет девушки»

© Oviyar Maruthi / facebook, © muse_liza / instagram

Хотели бы присоединиться к такому проекту? Если да, то какую картину воссоздали бы вы?

120163038
10k