Россиянка делает по копии известной картины в день, и некоторые ее работы смотрятся круче, чем оригиналы
Не так давно в сети был популярным флешмоб от американского Музея Гетти, в его рамках люди воссоздавали любимые произведения искусства. Эта акция понравилась российскому искусствоведу Лизе Юхневой, но девушке показалось мало одной копии картины, и она придумала собственный челлендж. На протяжении месяца Лиза каждый день публиковала в своем инстаграме по одной реплике, а по окончании этого периода не смогла остановиться. Сейчас идет 146-й день ее проекта.
AdMe.ru предлагает и вам оценить некоторые ее работы. Для их создания Юхнева самостоятельно делает грим, придумывает костюмы и не использует фотошоп.
1. Илья Репин «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре»
2. Рэмзи Ташкыран «Портрет девушки»
3. Орест Кипренский «Бедная Лиза»
4. Леонардо да Винчи «Прекрасная Ферроньера»
5. Абрам Архипов «Крестьянка в зеленом сарафане»
6. Рене Грюо «Иллюстрация для модного дома Dior»
7. Беатрис Оффор «Цирцея»
8. Элизабет Сонрель «Корделия»
9. Жан-Франсуа Портальс «Одалиска»
10. Караваджо «Юдифь и Олоферн» (фрагмент)
11. Джон Эверетт Милле «Портрет девушки»
12. Фредерик Сэндис «Медея»
13. Джон Кольер «Дельфийская жрица»
14. Герман Винтерхальтер «Портрет Клементины де Буберс»
15. Джованни Болдини «Лина Кавальери»
16. Тамара Лемпицка «Розовая рубашка»
17. Овияр Марутхи «Портрет девушки»
Хотели бы присоединиться к такому проекту? Если да, то какую картину воссоздали бы вы?