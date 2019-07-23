Российские комментаторы штурмуют инстаграм Ди Каприо (И на этот раз повод действительно серьезный)

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Несколько дней назад аккаунт Леди Гага заполонили русскоязычные комментаторы, которые посчитали певицу разлучницей и главной причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. Но теперь российские пользователи переключили все свое внимание на Леонардо Ди Каприо и просят голливудскую знаменитость спасти озеро Байкал. Под каждым новым постом актера появляются сотни сообщений, в которых люди пытаются достучаться до Лео, и их самые интересные просьбы вы найдете в статье.

Мы в AdMe.ru надеемся, что актер не оставит без внимания этот флешмоб и даст свой ответ.

Почему люди выбрали именно Ди Каприо?

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо на съемках «Однажды в Голливуде».

Пока весь мир находится в ожидании выхода нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», россияне ждут визита Леонардо Ди Каприо в Россию, но не на автограф-сессию, а для спасения озера Байкал. Почему же люди выбрали именно Ди Каприо в качестве спасителя? Голливудский актер обеспокоен экологической обстановкой в мире и является основателем фонда по защите окружающей среды The Leonardo DiCaprio Foundation. А в 2017 году Ди Каприо озвучивал российский фильм «Байкал — сердце мира» в англоязычной версии, поэтому знает про древнее озеро не понаслышке.

С чего все началось

18 июля в инстаграм-аккаунте «Весь Улан-Удэ» появился пост с изображением Леонардо Ди Каприо, автор которого призвал жителей города зайти на страничку и обратиться к голливудской знаменитости с просьбой, чтобы тот помог сохранить самое глубокое озеро в мире. А затем к ним присоединились люди со всей России и из других стран.

Люди ждут подмоги

Кто-то давит на самое больное

И даже звучат угрозы

Другие же не упускают возможности решить и остальные актуальные вопросы

А также свои текущие проблемы

Особо хитрые даже смогли протолкнуть нативную рекламу

Но главное, ни у кого не возникает сомнений, потому что

А к какой голливудской знаменитости обратились бы вы и с какой просьбой? Предупреждаем: у Киану Ривза нет страничек в социальных сетях.