Родители в Twitter вспомнили максимально нелепые причины, из-за которых их дети ревели в три ручья

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В мире так много поводов для огорчения, и дети, похоже, разбираются в них лучше, чем взрослые. Так, один папа с ником @HenpeckedHal поделился в Twitter мини-историей про своего маленького сына, у которого всегда находятся очень серьезные причины, чтобы поплакать. Другие пользователи охотно поддержали эту тему в комментариях. Оказалось, что «вода слишком мокрая» и «поцеловали 4 раза вместо 5» — это еще цветочки.