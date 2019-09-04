Родители в Twitter вспомнили максимально нелепые причины, из-за которых их дети ревели в три ручья
В мире так много поводов для огорчения, и дети, похоже, разбираются в них лучше, чем взрослые. Так, один папа с ником @HenpeckedHal поделился в Twitter мини-историей про своего маленького сына, у которого всегда находятся очень серьезные причины, чтобы поплакать. Другие пользователи охотно поддержали эту тему в комментариях. Оказалось, что «вода слишком мокрая» и «поцеловали 4 раза вместо 5» — это еще цветочки.
Редакция AdMe.ru искренне сочувствует каждому из расстроенных малышей, потому что если это не веские поводы залить все вокруг горючими слезами, то тогда что же?
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Похоже, уважительные причины, чтобы всерьез огорчиться, есть не только у людей, но и у котов. Расскажите, каким на вашей памяти был самый странный и забавный повод для детских слез?