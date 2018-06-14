Реальность и не думает соответствовать нашим ожиданиям, и мы нашли этому неоспоримые доказательства

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Жизнь не пончик с шоколадом, и зачастую нам приходится испытывать разочарования и получать совсем не то, что желали. Герои нашей подборки могут даже написать книгу по этой теме как люди, знающие все о разрушенных суровой действительностью ожиданиях.

AdMe.ru собрал моменты, когда реальность подкинула такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай.

1. Как ты фотографируешь друга и как он фотографирует тебя

2. «Шоколадные вафли, которые я купил неделю назад и сейчас. Цена все та же»

3. «Решил побаловать себя аппетитным штруделем»

4. Когда тушите шпинат, приготовьтесь к неожиданностям

5. Упаковка многое значит

6. Сходство уж слишком отдаленное

7. «Хотела сделать космический торт, а получился космический провал»

8. «Купил мини-морковь»

9. Кто бы мог подумать, что носки имеют свойство растягиваться

10. «Заказала 2 кг зефира...»

11. Как обрадоваться и разочароваться за одну секунду

12. «Когда я заказывал маленький стакан сока, не думал, что он будет настолько крошечным»

13. Экономия краски

14. Щедро украсили

15. «Как готовят в интернете и как готовлю я»

16. Когда просишь парикмахера постричь так, как на фото

17. Покупка вещей в интернете может обернуться сюрпризом

Какое разочарование вам показалось самым масштабным?