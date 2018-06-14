Реальность и не думает соответствовать нашим ожиданиям, и мы нашли этому неоспоримые доказательства
Жизнь не пончик с шоколадом, и зачастую нам приходится испытывать разочарования и получать совсем не то, что желали. Герои нашей подборки могут даже написать книгу по этой теме как люди, знающие все о разрушенных суровой действительностью ожиданиях.
AdMe.ru собрал моменты, когда реальность подкинула такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай.
1. Как ты фотографируешь друга и как он фотографирует тебя
2. «Шоколадные вафли, которые я купил неделю назад и сейчас. Цена все та же»
3. «Решил побаловать себя аппетитным штруделем»
4. Когда тушите шпинат, приготовьтесь к неожиданностям
5. Упаковка многое значит
6. Сходство уж слишком отдаленное
7. «Хотела сделать космический торт, а получился космический провал»
8. «Купил мини-морковь»
9. Кто бы мог подумать, что носки имеют свойство растягиваться
10. «Заказала 2 кг зефира...»
11. Как обрадоваться и разочароваться за одну секунду
12. «Когда я заказывал маленький стакан сока, не думал, что он будет настолько крошечным»
13. Экономия краски
14. Щедро украсили
15. «Как готовят в интернете и как готовлю я»
16. Когда просишь парикмахера постричь так, как на фото
17. Покупка вещей в интернете может обернуться сюрпризом
Какое разочарование вам показалось самым масштабным?
Фото на превью JeffJoseph96/twitter