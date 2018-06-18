Крутые кадры, на которых нет никакого фотошопа, но вы в это не поверите

Фотошоп — вещь хорошая, но жизнь тоже умеет делать невероятные «изображения». Посмотрите нашу статью, в которой мы собрали снимки самых красивых и удивительных явлений, которые только могут быть. Как вам, например, дождь из одиночного облака-гриба или волшебное превращение чая?

AdMe.ru предлагает вам отложить свои повседневные дела и окунуться в фантастический мир.

Берег

Сложно поверить, но это одно и то же изображение

И это тоже

Цепочка для колеса

Краска превратилась в узор

Зонтики над улицей в городе Бастонь, Бельгия

Киберпанк в Сеуле

Эта коллекция лава-ламп выглядит потрясающе

Нереальная рыбка

Земляные пирамиды

Дождевое облако в Алабаме

Станция метро в Москве

Стекло из опала

Скульптура из камней

Волшебный чай

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Фото на превью papoints / reddit, ake_WPMI / twitter

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