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20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам

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Twitter — это все равно что современный книжный магазин. Тут есть что почитать буквально на любую тему: от советов психологов до лайфхаков работников фастфуда. Однако в этот раз наше внимание привлекли злободневные твиты представительниц прекрасного пола, в которых практически каждая из вас может узнать себя.

AdMe.ru в очередной раз убеждается в том, что, несмотря на нашу уникальность, мысли у всех нас в основном об одном и том же. И вот тому 20 наглядных доказательств.

1.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© siinverguenzaaa / Twitter

2.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© haileeylutz / Twitter

3.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© Ñ. ‡ ŠH. / Twitter

4.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© cULTMOTHER / Twitter

5.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© Livotovas / Twitter

6.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© glohanys / Twitter

7.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© zhlobiha / Twitter

8.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© klevtsova_jane / Twitter

9.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© zhashx / Twitter

10.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© AndreaRussett / Twitter

11.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© alyssalimp / Twitter

12.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© ellorysmith / Twitter

13.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© andlikelaura / Twitter

14.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© MichaelaOkla / Twitter

15.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© elle91 / Twitter

16.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© Rikitikitak4 / Twitter

17.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© La72La / Twitter

18.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© vos_yeux / Twitter

19.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© a_praline / Twitter

20.

20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
© Livotovas / Twitter

Какой из этих твитов зацепил вас больше всего? Может, и у вас есть мысли на злобу дня, которыми вы бы хотели поделиться с остальными нашими читательницами?

Фото на превью luxurybitches / Twitter
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