20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам
Twitter — это все равно что современный книжный магазин. Тут есть что почитать буквально на любую тему: от советов психологов до лайфхаков работников фастфуда. Однако в этот раз наше внимание привлекли злободневные твиты представительниц прекрасного пола, в которых практически каждая из вас может узнать себя.
AdMe.ru в очередной раз убеждается в том, что, несмотря на нашу уникальность, мысли у всех нас в основном об одном и том же. И вот тому 20 наглядных доказательств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Какой из этих твитов зацепил вас больше всего? Может, и у вас есть мысли на злобу дня, которыми вы бы хотели поделиться с остальными нашими читательницами?
Фото на превью luxurybitches / Twitter