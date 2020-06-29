20 твитов на злобу дня, которые будут на 100 % понятны всем женщинам

Twitter — это все равно что современный книжный магазин. Тут есть что почитать буквально на любую тему: от советов психологов до лайфхаков работников фастфуда. Однако в этот раз наше внимание привлекли злободневные твиты представительниц прекрасного пола, в которых практически каждая из вас может узнать себя.

AdMe.ru в очередной раз убеждается в том, что, несмотря на нашу уникальность, мысли у всех нас в основном об одном и том же. И вот тому 20 наглядных доказательств.

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