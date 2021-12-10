Психотерапевты и их пациенты рассказали, какие темы многим не дают сомкнуть глаз, но обсуждать их не принято

Людям легко обсуждать какие-то обыденные вещи, например погоду или работу. Но если речь заходит о более глубоких и волнующих темах, появляется необъяснимое чувство стыда и неловкости. Так повелось, что говорить об этом в обществе не принято. Поэтому многие молчат и иногда даже начинают думать, что с ними что-то не так.

Пользователи Reddit, среди которых есть психологи, психотерапевты и их пациенты, рассказали, какие вещи втайне беспокоят многих людей. И мы в AdMe.ru считаем, что пора открыто поговорить на эти темы. А в бонусе мы расскажем истории людей, которые 10 раз пожалели, что обратились к психологу.

Синдром самозванца вполне реален. Люди не чувствуют уверенности в том, что делают, потому что внутри мы все еще дети, которые притворяются взрослыми. Нам страшно ошибиться и не справиться, когда мы сталкиваемся с чем-то важным и сложным. И нет рядом никого более знающего, кто сделал бы это за нас. «С этим должен справиться кто-то другой!» — думаем мы. Но нет, мы сами взрослые. Чтобы понять, как сделать правильно, мы должны ошибиться. И каждый думает, что только он так чувствует. Потому что все остальные вокруг выглядят спокойными и все время контролируют ситуацию. Но это не так, паника просто скрыта у них внутри. © Keohane / Reddit

Многим неловко говорить о том, что их жизнь пошла в гору, когда у окружающих дела идут нехорошо. Люди стыдятся или чувствуют себя виноватыми, когда начинают меняться и расти, но при этом видят, что их друзья и семья не делают того же. © KiwiWelkin / Reddit

Часто взрослые люди боятся признаться, что у них нет занятий по душе. Все вокруг говорят: «Попробуй сегодня заняться чем-то интересным». Или спрашивают: «Что ты любишь делать в свободное время?» И многие мои пациенты не знают, что на это ответить. Они думают, что по возрасту им положено какое-то увлечение, и стесняются говорить, что им нечем заниматься. Тогда я объясняю, что они не одиноки в своей проблеме и вовсе не обязаны знать ответ на этот вопрос. Такое незнание — очень распространенное явление. © ljrand / Reddit

Люди стыдятся своих долгов и опасаются, что кто-то о них узнает. Если вы оказались в долгах и испытываете трудности, обратитесь к своему кредитору и обсудите все возможные варианты расчета. Рассмотрите идею рефинансирования, сделайте платежи более управляемыми, обратитесь за консультацией. Конечно, не существует единственного волшебного решения, но всегда можно найти выход. Помните, что многие люди борются с той же проблемой. Не бойтесь разговаривать со своими друзьями и семьей, когда вам нужна помощь. © Zetta216 / Reddit

За последний год я слышала, как многие люди признаются, что они «непродуктивны» в свое свободное время. Они говорят: «Мне надо убрать в квартире, заняться спортом, устроиться на вторую работу или найти какое-то хобби, приносящее доход в свободное время». Им стыдно, что они смотрят Netflix или просто спят. В этом виновата культура суеты. Работа и упражнения — это здорово, но это не свободное время. Если вы сегодня сделали все, чтобы позаботиться о бизнесе, своем теле и отношениях, то успокойтесь уже и посмотрите этот чертов Netflix. © CrazySheltieLady / Reddit

У меня было много клиентов, которые жаловались на то, что друзья и знакомые значительно опередили их в плане карьеры, романтических отношений и прочего. Многие люди так думают. При этом каждый из них может добиться успеха в любой момент своей жизни. © urchisilver / Reddit

Медсестры в роддоме сказали: «Нет гарантии, что вы сразу почувствуете привязанность к младенцу. Не удивляйтесь и не стыдитесь». А я не понимала. Дочь не была похожа на человека. Скорее на красивую куклу. Я бесконечно ворковала над ее спящим лицом. Но когда лицо пошевелилось, это было отвратительно. Как если бы неживая кукла начала двигаться сама по себе. Меня это сильно беспокоило. Я не хотела быть ее мамой в эти моменты.

Никто нам не говорит, что мы можем испытывать отвращение и тревогу, глядя на своего ребенка, полного жизни. «Вы можете не чувствовать привязанности», — это все, о чем нас великодушно предупреждают. И я была поражена, когда мой психотерапевт очень точно описал мои чувства, прежде чем я вообще успела о них рассказать. © nbqt2015 / Reddit

Многих людей смущает сам факт, что они ходят к психотерапевту. В нашем обществе не принято говорить о проблемах психического здоровья и о терапии. Хотя сейчас именно то время, когда все больше людей могут получить психологическую помощь. © Yehoshua_Hasufel / Reddit

Некоторые родители винят себя за то, что хотят уделить время только себе. У нас до сих пор актуально мнение «Все для детей», и это приводит к родительскому выгоранию. Обычно я задаю пациентам вопрос: «Когда вы в последний раз уделяли себе какое-то время?» И получаю такие ответы: «Никогда. А кто тогда будет готовить обед, возить детей на кружки и секции, укладывать спать и так далее?» Большинство родителей борются с чувством вины из-за того, что нуждаются в личном времени для себя. Из-за принятых норм и давления общества люди забывают, что они были личностями до появления детей. © sinofmercy / Reddit

Несколько лет назад у меня случился приступ паники, который привел к целому году сильного беспокойства. Возможно, у меня была депрессия. Причиной послужила навязчивая мысль: «Что будет, если я ударю стоящего рядом человека?» Я решил, что схожу с ума. Но примерно через год я узнал, что такие мысли — проблема многих людей, и беспокойство улетучилось. Конечно, я все еще борюсь с тревогой, но эти мысли уже не волнуют меня так сильно, как раньше. © Alpha_pro2019 / Reddit

Люди стыдятся своей злости на близких. Это во многом связано с тем, что в обществе гнев считается плохой и ненужной эмоцией. Но гнев, как и любая другая эмоция, адаптивен при правильном применении. Множество моих пациентов считают себя плохими людьми, потому что злятся на друзей или семью. И поэтому они просто пытаются скрыть свой гнев. Совет специалиста: это так не работает. Объясните близким, почему вы разозлились, по-взрослому, и ваши отношения в долгосрочной перспективе улучшатся. © bda-goat / Reddit

Бонус

Я из неблагополучной семьи, многое повидала в детстве. И вот мне 26, решила я пойти к психологу, чтобы проработать детские травмы. И что? Все 4 специалиста с кучей дипломов говорили со мной как с ребенком и спрашивали: «А что вы чувствовали тогда и сейчас?» И это после того, как я им рассказывала, что убегала из дома босой. Холодно было, вот что я чувствовала! Я думала, что профессионалы смогут вытащить мою боль и запечатать, но, увы, эти спецы не справились. © Подслушано / Vk

Мне 32, муж бросил с ребенком. Написала на один известный форум практикующих психологов, чтобы мне помогли справиться со страхом одиночества. И что там началось! Как же они поливали меня грязью, называли «старой», «разведенкой с прицепом», говорили, что мужикам нужны только молодые. И эти сообщения писали мужчины-психологи, у которых в профиле и стаж, и запись на консультацию. Страшно подумать, как они смогут сломать жизнь человеку, который обратится за серьезной помощью. © Подслушано / Vk

Начал вести блог о строительстве дома. С просмотрами появились и хейтеры. Одна дама писала, что я тупой и все делаю неправильно. Вычислил ее, она оказалась психологом. Записался к ней и на платной консультации зачитал все ее комментарии. А она хмыкнула и ответила: «А что не так? Вы тупой и все делали неправильно». Странно, я надеялся услышать извинения. © Палата № 6 / Vk