Продавцы рассказали, что не стоит делать в магазине, чтобы вас не считали проблемным клиентом

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«Вам помочь? У нас в магазине сейчас акция, при покупке» Иногда продавцы бывают настолько навязчивыми, что это очень сильно раздражает. Но мы, покупатели, ничем не лучше и тоже часто бесим их своими действиями, хотя сами этого совсем не замечаем.

Продавцы и кассиры поделились своей болью на сайте Reddit. Мы же в AdMe.ru решили отобрать самые распространенные действия покупателей, которые доводят сотрудников магазинов до белого каления, чтобы вы впредь постарались этого не делать.

Ненавижу клиентов, которые приходят в магазин в 21:25, хотя мы закрываемся в 21:30. © ToTheBatmobile_

Клиент: «И пакет, пожалуйста». Я: «Большой или маленький?» Клиент: «Да». © Redkikivi

Это какой-то ад! Я просто обожаю людей, которые пялятся на платежный терминал в тот момент, когда он издает звуковой сигнал и на экране появляется сообщение: «Пожалуйста, уберите карту». А когда я говорю им, чтобы убрали ее, они все нервничают, мол, что же они сделали неправильно. © Arizonian323

Их неспособность читать и / или понять, что я просто здесь работаю и не устанавливаю правила того, как эта хрень происходит. © Koduko

Мой самый большой пунктик — это когда клиенты буквально бросают в меня наличкой. Это так грубо! © StormySMommi

«А почему в этой модели обуви швы справа, а в той — слева?» Чувак, ты серьезно? Я продаю, а не разрабатываю дизайн этого товара! © Redkikivi

Вы бы удивились, как много людей приходит и просит помочь им найти книгу, о которой они вообще ничего не знают. В целом мы хорошо разбираемся в том, что нужно людям, но, когда они не знают ни автора, ни названия, ни вообще что-либо о книге, это практически невозможно. Мои любимчики — это те, кто настаивает на поиске книги, потому что: «Я вам говорил! Обложка — красная!» © JakeMcK

Неготовность оплатить свои товары. Я ненавижу, когда люди стоят там и смотрят, как все пробивается на кассе, а потом начинают искать свою кредитную карту или наличные. Это приводит в бешенство кассира и следующего человека в очереди. © DreamerMMA

«Девушка, подскажите, какая тушь лучше?» Окей, я с радостью рассказываю и объясняю преимущества, а потом 20 минут спустя клиентка отвечает: «Нет, возьму ту, которую беру обычно». Зачем вы просите помощи, если не хотите ее? © Redkikivi

Когда они разговаривают по телефону и полностью забывают, что находятся в середине процесса транзакции, замедляя тем самым процедуру покупки. © trill-orielly

Когда я только открыл магазин и кто-то протягивает мне $ 100 за покупку чего-либо стоимостью $ 3,75. Блин, серьезно? Ты хочешь меня вывести с самого утра? © TristaTheBarista

Когда что-то не сканируется и они говорят: «О, значит, будет бесплатно!» © ButSheLooked18

Я был кассиром в 2 разных заведениях быстрого питания. Хуже всего, когда они жалуются на цены. Я не устанавливаю цены, и я не могу сделать вам скидку. Просто уходите, если не хотите здесь есть. © nickf579

Моя больная мозоль — это когда люди постарше зовут меня «юноша» или «сынок». Лично я считаю это раздражающим и унизительным. Не знаю почему, но я так считаю. Это заставляет меня чувствовать, будто они автоматически думают, что они лучше меня. © Lyoko_warrior95

Слишком ленивые, чтобы положить вещи туда, где они их взяли. © foreverontiptoes

Они остаются в магазине, даже когда понятно, что магазин закрывается (остановилась музыка, погасли некоторые лампочки, одна дверь закрыта, чтобы люди не могли войти). © YorkshireRiffer

Люди, у которых тонна вещей в корзине, а когда они подходят к кассе, вдруг понимают, что забыли свой кошелек, и просто убегают за ним. А я неловко стою и смотрю на то, как начинает формироваться огромная очередь. © PreemptivePerception

Одно слово: «купоны». © GraveyardOperations

Признавайтесь, какой из этих «грешков» есть у вас? А может, вы замечали еще что-то раздражающее за другими людьми?