Полиция объявила преступника в розыск, но не ожидала, что он начнет переписку. Диалог получился эпичным
Эпичные комментарии в соцсетях — не такая уж и редкость, но, похоже, эта история — первая в своем роде. Энтони Эйкерс из США прокомментировал сообщение о своем розыске в группе полицейского участка. Ответ не заставил себя ждать, и вскоре за перепиской преступника и полиции следили сотни людей.
AdMe.ru делится с вами такой невероятной историей из соцсетей, что ее легко можно было бы принять за выдумку или сценарий комедии.
Отдел полиции города Ричмонда в США разместил на своей странице в фейсбуке сообщение о розыске Энтони Эйкерса. Каково же было их удивление, когда они увидели его комментарий
Правда, Энтони так и не появился в участке, так что полиция решила ему напомнить о себе
Между тем за ситуацией следила уже не только полиция, но и многие люди
Энтони так и не появился спустя обещанные 48 часов, но оставил новый комментарий
Полиция не купилась на красивые слова и снова обратилась к преступнику
В итоге Энтони не стал больше откладывать неизбежное и порадовал всех, кто следил за событиями, долгожданным сообщением
Полиция подтвердила, что Эйкерс сдался, а пользователи фейсбука не могли сдержать своей реакции
История будто прямиком из параллельной Вселенной, не так ли? Но она привлекла столько внимания именно потому, что произошла на самом деле. А вы замечали какие-нибудь интересные случаи в соцсетях?