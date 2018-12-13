Полиция объявила преступника в розыск, но не ожидала, что он начнет переписку. Диалог получился эпичным

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Эпичные комментарии в соцсетях — не такая уж и редкость, но, похоже, эта история — первая в своем роде. Энтони Эйкерс из США прокомментировал сообщение о своем розыске в группе полицейского участка. Ответ не заставил себя ждать, и вскоре за перепиской преступника и полиции следили сотни людей.

AdMe.ru делится с вами такой невероятной историей из соцсетей, что ее легко можно было бы принять за выдумку или сценарий комедии.

Отдел полиции города Ричмонда в США разместил на своей странице в фейсбуке сообщение о розыске Энтони Эйкерса. Каково же было их удивление, когда они увидели его комментарий

Правда, Энтони так и не появился в участке, так что полиция решила ему напомнить о себе

Между тем за ситуацией следила уже не только полиция, но и многие люди

Энтони так и не появился спустя обещанные 48 часов, но оставил новый комментарий

Полиция не купилась на красивые слова и снова обратилась к преступнику

В итоге Энтони не стал больше откладывать неизбежное и порадовал всех, кто следил за событиями, долгожданным сообщением

Полиция подтвердила, что Эйкерс сдался, а пользователи фейсбука не могли сдержать своей реакции