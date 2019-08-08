Представители разных профессий показали, какими неоднозначными бывают их рабочие будни

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Ни для кого не секрет, что половину жизни мы проводим на работе, где нас окружает особенный мир, в котором есть место приятным сюрпризам, смешным ситуациям и оригинальным решениям сложных задач. По этой же причине людям так нравится изучать особенности той или иной специальности.

Мы в AdMe.ru любим расширять кругозор и с удовольствием рассматриваем чужие фотографии, за которыми может скрываться интересный факт или забавная история с рабочего места.

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У вас бывают забавные случаи на работе? Поделитесь своими фотоисториями или просто покажите нам, как выглядит ваше рабочее место.