«Позвал на свидание, а она странная какая-то!» Яркий пример того, как не стоит начинать отношения

«Ненормальная какая-то», — пожал плечами Артем, 40-летний мужчина, который очень хотел найти жену. Жену найти! Не подругу для приятного времяпрепровождения. Серьезные, значит, намерения. В горе и в радости. А они, женщины эти, странные какие-то. Ну сами посудите! И Артем рассказал, как было дело. С Мариной он познакомился в столовке. В обеденный перерыв стояли вместе в очереди. Слово за слово, Артем глупо пошутил, она улыбнулась. Артем поругал столовский яблочный компот, Марина согласилась. Артем сказал, что знает толк в яблоках, ведь у него дача. Марина молчала. Он позвал ее на дачу в выходные. Марина согласилась.

До дачи ехали на автобусе. Жарко, да. Такая уж погода выдалась, что поделать. Трясло на ухабах. Но Марина ничего, не жаловалась. В окно смотрела. Приехали на дачу. Артем познакомил Марину со своей мамой. Потом с сестрой. «А чего время-то понапрасну терять? Ты, Мариночка, помоги пока маме черноплодку собрать. А я в лес схожу. За грибами». Марина ничего не сказала. Пошла за мамой собирать черноплодку. Артем приободрился: хозяйственная, значит. Не воображает. И потопал в лес. Вернулся с 2 корзинами «добычи», поставил на стол: развлекайтесь, дамы! И пошел подремать. Устал. Марина, которая 3,5 часа собирала черноплодку, вопросительно посмотрела на маму Артема. Та невозмутимо принялась чистить грибы. «Вот закончим — и картошечки пожарим. Да, черноплодку-то мы с тобой собрали, Мариш, но ее ведь обработать еще нужно. Я варенье думала сварить. И компот еще. Дел-то сколько, ох!» Из соседней комнаты послышался храп Артема.

В 10 вечера «добытчик» проснулся и выплыл на кухню. Спросил, когда картошечка с грибами. Марина была немножко бледна. И вид у нее был измученный. Артем решил, что это от свежего воздуха. Хватанула городская Маринка кислороду с лихвой, сомлела аж! А потом как-то странно все получилось. К 12 ночи, когда дочистили наконец грибы и закончили с черноплодкой, Марина вдруг вызвала такси (ни с того ни с сего!) и отправилась домой, что-то невразумительное всем сказав на прощание. И вроде тихо и вежливо все, а шла к машине, покачиваясь. С чего бы? Не от усталости же ее шатало? От чего там устать-то, весь день за столом сидела, воздухом свежим дышала. Вот и пойми их, этих женщин. Мама Артема тоже не поняла. Она рассчитывала, что Марина ей поможет лечо накрутить, банок 10. А тут такое. Странная она какая-то, Марина эта. Женщине ведь главное что? Чтобы дали хозяйственный талант свой проявить! Мужика накормить, маме его помочь, своими руками сделать что-то приятное: грядки, к примеру, прополоть или варенья наварить. Одним словом, не поймешь их, женщин этих.