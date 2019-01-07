Появился первый челлендж 2019 года. Все из-за певицы Адель, которая решила покинуть сцену

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В конце 2018 года певица Адель объявила, что уходит со сцены. Она больше не будет выступать живьем и не даст ни одного концерта. Причина проста: Адель призналась, что выступления ей не приносят удовольствия и она хочет посвятить себя воспитанию 6-летнего сына Анджело. Это заявление шокировало поклонников и вылилось в эпичный, но в то же время немного грустный челлендж.

Почти сразу после заявления певицы в социальной сети TikTok появилось видео, где на пьедестале стоит мармеладный мишка Haribo и поет голосом Адель песню «Someone Like You». Затем камера перемещается в сторону, нам показывают более 200 подпевающих мишек-фанатов. Впрочем, это лучше видеть (смотреть со звуком обязательно).

Оригинальный ролик набрал 1,4 млн лайков и стал первым в году челленджем под хэштегом #haribochallenge. Он быстро захватил сердца пользователей по всему миру и послужил основой для тысяч пародий.

Вскоре #haribochallenge превратился в #adelechallenge, который на этот раз захватил инстаграм. В нем авторы делали видео с айфонами, пельменями, яйцами и другими неожиданными предметами.

С косметикой

С пельменями

С куриными яйцами

С печеньем Oreo

С банкнотами

С поленьями

И даже... с зубными имплантами