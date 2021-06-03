Повара рассказали, от каких обязанностей и блюд у них активно дергается глаз

Мы совсем не отрицаем того, что трудиться нужно с любовью. Но в каждой работе есть моменты, к которым приступаешь, откровенно говоря, скрепя сердце. Сегодняшние наши герои — повара. И они решили поведать, какие кухонные обязанности и блюда им уже набили оскомину.

У нас в AdMe.ru таких проблемных обязанностей нет, и мы надеемся, что и у вас тоже. А пока почитайте истории от поваров, которым повезло чуть меньше.

Я был поваром в доме престарелых и очень не любил готовить пюре для людей, которые могли есть еду только в жидком виде. Я буквально должен был взять любое блюдо, которое приготовил, бросить в блендер, а после дробления перелить эту жижу в миску. © Bloodragedragon / Reddit

Попытки изменить рецептуру супа. Такое бывало во время моей работы в ресторане, отмеченном звездой «Мишлен». Супы готовятся еще до вашего прихода. Я не могу просто взять и избавиться от креветочного вкуса супа, который я сделал задолго до того, как вы пришли. © vigilantepro / Reddit

Работал в McDonald’s. Много лет назад у нас в меню был «постный бургер из говядины». Он был нацелен на людей, которые хотели есть более здоровую пищу. Котлеты для него мы готовили в микроволновой печи. При нагревании они становились серыми и пахли настолько отвратительно, что от микроволновки все сотрудники бежали как от огня. © Arkady2009 / Reddit

Терпеть не мог готовить суфле. Крем стоит над пароваркой. Пока он греется, вам нужно вручную взбить свежее безе. Когда крем становится теплым, у вас есть около 3 минут, чтобы все смешать и заполнить формочки. При этом важно убедиться, что вы не коснулись краев, так как суфле может подняться криво. Ставим в духовку на 3 минуты, потом достаем оттуда. За эти минуты вы должны выложить на тарелку остальные десерты, которые обычно состоят из 8–10 компонентов. Суфле отдается официанту, который должен немедленно отправиться к столу, иначе оно тут же сдуется. Иногда отправляешь сразу 4 порции, а гости на пару минут ушли из-за стола. А потом поднос возвращается, и вы начинаете готовить все заново, рыдая внутри. © LaviRavi / Reddit

Я бывший шеф-повар, и больше всего меня бесили самые простые блюда. Особенно я не жаловал завтраки, так как люди очень разборчивы в отношении яиц, а желток очень легко случайно пробить. Чистка мидий тоже еще то удовольствие. © lennoxmatt_819 / Reddit

Кальмары. Если вы когда-нибудь работали в ресторане, чистили их и готовили, то поймете, о чем я говорю. В них куча всякой гадости, и они отвратительно пахнут, стоит им только хоть немного залежаться. Никогда больше не буду их готовить. © Sleepdprived / Reddit

В каждом меню есть пункты, которые никто никогда не заказывает, поэтому и заготовок для них тоже никто особо не делает. Тем не менее иногда приходит тот самый клиент и заказывает одно из таких блюд прямо в час пик, пуская налаженную работу кухни под откос. Кроме того, это обычно те блюда, в рецепте которых есть 15 шагов и 20 ингредиентов. © halfsweethalfstreet / Reddit

Жареные креветки — это нечто. Они выделяют много воды, которая начинает неслабо так брызгать при попадании на горячее масло. Иногда капли масла летят прямо в лицо. Это кошмар. © PoorPauly / Reddit

Я пекарь. Булочки с корицей (синнабоны) — это весомая часть нашего бизнеса, но они сжирают чертовски много времени. Процесс их приготовления занимает целых 3 дня. Клянусь, они стоят гораздо больше, чем за них платят покупатели. © nomoredrama165 / Reddit

Иногда раздражают не блюда, а люди, которые врут об аллергии. У нас обедала женщина, у которой была аллергия на лук, поэтому она просила убрать лук из подливки в блюде. Сказал ей, что в ореховом батоне, который она заказала, тоже есть лук. «О, это ничего, я просто не сильно люблю лук, можно мне подливку без лука?» Луковую подливку. Без лука. © iToeJam / Reddit

Шеф-повар в своей пиццерии. Мне доставляет огромное удовольствие обслуживать моих клиентов, каждого из них. Однако, когда кто-то заказывает что-то полностью вегетарианское, мне приходится тратить очень много времени на чистку всех поверхностей и оборудования. © Moramug / Reddit

Люди заказывают хорошо прожаренный стейк из филе. И чаще всего они отправляют его обратно, потому что он по вкусу «похож на сапог» или «слишком жесткий». Ну, черт возьми, чего вы ожидали? Филе — это не тот нарез мяса, который нужно подавать хорошо прожаренным. Закажите более тонкий срез, если хотите, чтобы все было вкусно. © CabbageCat5000 / Reddit

Я шеф-повар, работаю в обеденном кафе. Терпеть не могу, когда кто-то заказывает панини. Не потому, что делать их хлопотно. Все они уже готовые, купленные в магазине, и именно поэтому я их и не люблю. Все, что я делаю, это кладу их в гриль на три минуты, сервирую и подаю. Если бы я мог делать их сам, я бы, наверное, так не злился. © questerthequester / Reddit

Когда я работала официанткой в ​​ресторане, шеф-повар всегда кричал на меня, когда кто-то заказывал одно блюдо из нашего меню. Это был вид шницеля, но в очень особенном тесте, которое очень быстро подгорало при жарке, поэтому ему приходилось очень внимательно следить за ним и он не мог работать ни с чем другим несколько минут. © JuniRef / Reddit