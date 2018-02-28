Посетители кафе делятся в сети странными предметами, в которых им подали еду, и кажется, будто тарелки давно не в моде

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В условиях жесткой конкуренции рестораны и кафе стараются привлечь внимание клиента всеми возможными способами. Для этого им нужно выделяться, быть оригинальными и интересными. Но часто в погоне за своеобразием рестораны переходят все возможные рамки. И тогда возникают такие безумные решения, которые точно заставят вас округлить глаза.

AdMe.ru собрал самые сумасшедшие подачи блюд, до которых только могли додуматься работники кафешек.

1. «Выглядит, будто этот завтрак готовила моя малолетняя дочь, а не профессиональный повар»

2. «Жене подали коктейль в полом камне с дыркой и даже без соломинки»

3. Кофе в морковке

4. Книжная полка с едой

5. Безотходное производство

6. Весьма странно

7. Крокеты в кроссовке

8. Мясо «от кутюр»

9. Пожалуй, не так уж я и голоден

10. Слегка озадачивает

11. Лестница с соусом на самом верху

12. Когда хозяин ресторана еще и торгует обувью

13. Просто равиоли на бельевой веревке, ничего необычного

14. Когда ничего оригинальнее не смог придумать

15. «Наш десерт принесли в раковине»

16. К черту вообще любую посуду

17. Суп в пакете

18. Меренги на левитирующей подушке

19. — Шеф, у нас кончились тарелки. — Не переживай. Вот это сойдет.

20. Мне полбутылки картошки фри, пожалуйста

21. Пицца на сноуборде

22. Стейк с пюре в бокале для мартини

23. «Кажется, ресторан думает, что я пес»

24. Уж очень нестандартное мышление

25. Это что, кость?

А вы когда-нибудь сталкивались в ресторане с необычной подачей блюда? А с шокирующей сервировкой? Расскажите в комментариях.