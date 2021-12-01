Посмотрите на слова, которые в одном регионе говорят все, а на другом конце страны — никто не понимает
Слова, которые употребляются чаще всего в какой-то определенной местности, филологи называют диалектизмами. За этим сухим научным термином порой кроются комичные жизненные ситуации, когда жители разных регионов страны безуспешно пытаются понять друг друга, говоря, казалось бы, на одном и том же языке.
Мы в AdMe.ru собрали 60+ диалектных слов, которые стоит выучить каждому, кто планирует совершить путешествие по разным уголкам нашей необъятной страны.
Центральные регионы
- Васякобася — божья коровка (Белгородская область)
- Татабарить — говорить (Тульская область)
- Морготный — плохой, занудный (Ярославская область)
- Анадысь — недавно (Курская область)
- Блондить — бродить без дела (Нижегородская область)
- Бадейка — ведро (Ярославская область)
- Будылки — ноги (Тульская область)
- Грядушка — спинка кровати (Воронежская область)
- Сгондобить — смастерить (Воронежская область)
- Колчушка — девушка (Тамбовская область)
Южные области
- Очуняться — выздороветь (Волгоградская область)
- Бздых — турист (Краснодарский край)
- Чирики — тапочки (Волгоградская область)
- Голомозый — лысый (Ставропольский край)
- Жаба — ангина (Ставропольский край)
- Дуля — груша (Волгоградская область)
- Демьянки — баклажаны (Астраханская область)
- Скиба — ломтик, кусочек (Краснодарский край)
- Корчик — совок для сметания мусора
- Кущери — густая поросль (Волгоградская область)
- Карпетки — носки (Ростовская область)
Северо-западная часть страны
- Козуля — пряник (Архангельская область)
- Тороватый — сообразительный (Вологодская область)
- Скоропорт — скоропортящиеся продукты (Калининградская область, Мурманская область)
- Гонобобель — голубика (Псковская и Ленинградская области)
- Патент — молния на куртке (Архангельская область)
- Красноголовик — подосиновик (Мурманская и Архангельская области)
- Порато — очень (Архангельская область)
- Гриб — зонтик при кафе (Калининградская область)
- Отворотка — поворот (Карелия и Вологодская области)
- Хабзайка — училище, среднее специальное учебное заведение (Мурманская область)
Дальний Восток
- Деребас — деревенщина (Якутия)
- Фонарно — спонтанно (Хабаровский край)
- Мантулить — делать тяжелую физическую работу (Амурская область)
- Бравенький — хороший, красивый (Забайкальский край)
- Мишпуха — семья, компания (Еврейская автономная область)
- Пуржить — ходить
- Чифанька — небольшой китайский ресторан
- Шаровик — халявщик, нахлебник (Камчатский край)
- Ичиги — мягкие сапоги (Забайкальский край)
- Уёк — мелкая рыба (Магаданская область)
- Промухать — упустить (Приморский край)
Сибирь
- Тика-в-тику — точь-в-точь, вовремя, как раз (Новосибирская область)
- Гачи — штанины (Красноярский край)
- Керкать — кашлять (Красноярский край)
- Зюргать — шумно прихлебывать во время еды (Красноярский край)
- Сбочь — сбоку, возле, рядом
- Лыва — лужа (Красноярский край)
- Коза/козный — прикол/прикольный (Красноярский край)
- Заплот — забор (Красноярский край)
- Хиус — холодный ветер (Красноярский край)
- Лента — пара в университете (Красноярский край)
- Колки — березовые рощи (Алтайский край)
- Вожгаться, мохать — что-то очень долго делать (Красноярский край)
Урал
- Каналия — канализация (Пермский край)
- Гымза — плакса (Пермский край)
- Богатка — трехцветная кошка (Пермский край)
- Варега — варежка (Пермский край)
- Би́кса — девушка
- Губа ковшиком — обиженный человек (Пермский край)
- Губни́ца — грибной суп
Поволжье
- Вахта — корпоративный автобус (Самарская область)
- Чухнуть — поехать куда-либо (Оренбургская область)
- Сезонка — проездной билет (Самарская область)
- Собинник — баловень, любимчик (Новгородская область)
- Уделать — починить
- Аль пра? — неужели правда? (Саратовская область)
- Губа — гриб (Костромская область)
А какие еще уникальные слова и выражения используются в вашем регионе?
Фото на превью The Tourist / Columbia Pictures, Furious 7 / Universal Pictures
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