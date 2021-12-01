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Посмотрите на слова, которые в одном регионе говорят все, а на другом конце страны — никто не понимает

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Слова, которые употребляются чаще всего в какой-то определенной местности, филологи называют диалектизмами. За этим сухим научным термином порой кроются комичные жизненные ситуации, когда жители разных регионов страны безуспешно пытаются понять друг друга, говоря, казалось бы, на одном и том же языке.

Мы в AdMe.ru собрали 60+ диалектных слов, которые стоит выучить каждому, кто планирует совершить путешествие по разным уголкам нашей необъятной страны.

Центральные регионы

Южные области

Северо-западная часть страны

Дальний Восток

Сибирь

Урал

Поволжье

А какие еще уникальные слова и выражения используются в вашем регионе?

Фото на превью The Tourist / Columbia Pictures, Furious 7 / Universal Pictures
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