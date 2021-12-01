Посмотрите на слова, которые в одном регионе говорят все, а на другом конце страны — никто не понимает

Слова, которые употребляются чаще всего в какой-то определенной местности, филологи называют диалектизмами. За этим сухим научным термином порой кроются комичные жизненные ситуации, когда жители разных регионов страны безуспешно пытаются понять друг друга, говоря, казалось бы, на одном и том же языке.