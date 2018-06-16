Посмотрите на фото, которые по уровню абсурда превосходят ваши самые бредовые сны

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Нас окружает так много хаоса и абсурда, что порой начинает казаться, будто современного человека вообще мало что может удивить и уж тем более шокировать. Но необузданная фантазия людей, а временами и сама природа порой создают такое, что лучше бы глаза наши вообще не видели.

AdMe.ru собрал 23 безумных фото, которые хочется немедленно стереть из памяти.

Как человеческое тело вообще на такое способно?

Для мужчин, которые могут так сделать, не должно быть никаких запретов

Как же трудно в современном мире быть модным и не прослыть городским сумасшедшим

«Подарили теще и бабушке компьютер. Теперь он пуленепробиваемый»

«Сегодня я встретил женщину, которая везла свою собаку на радиоуправляемом BMW»

Ничего особенного, просто чувак в кольчуге под поло

«Помните: кормить крокодилов детьми запрещено»

«Вы только посмотрите, как бы выглядели птицы без крыльев»

Импровизировать в трудной ситуации — не всегда полезный навык

Это не жуть, это свежесрезанные бобы какао

Пора уже вводить штрафы за эксперименты с ногтями

Серьезно, за это просто необходимо строго наказывать

«Моя мама отвела собаку к грумеру и буквально испортила ее»

Модный круассан с активированным углем

«Веганский круассан с активированным углем. На вкус лучше, чем на вид!»

От владельца этой машины точно стоит держаться подальше

А от этого — еще дальше

Совсем не то, что ожидаешь обнаружить внутри лошадки

Мороженое со вкусом томатного кетчупа, кто вообще тебя выдумал?

«Вот так мой парень готовит лапшу быстрого приготовления»

«Стоял на остановке, и мимо меня проехал этот маленький мальчик. На велосипеде и в противогазе»

Ноутбук в кинотеатре: логично, уместно, ни капельки не раздражает

Арка в этой больнице, которая вселяет надежду

Дом, в котором живут ночные кошмары

Если вы когда-нибудь вдруг задумывались с сожалением о том, что не бывает украшений для попы, то у нас для вас отличная новость

А вам попадались в последнее время вещи, которые очень хотелось бы немедленно развидеть?