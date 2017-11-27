Посмотрите на эти 25 фотографий, и вы поймете, что в этом мире любовь найдется для каждого

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Что бы там ни утверждали скептики и пессимисты, у нас с вами все не так уж и плохо. Люди (и животные, между прочим, тоже) по-прежнему готовы делать добро и бескорыстно дарить свою любовь тем, кто в ней нуждается. В подтверждение этих слов AdMe.ru нашел 25 душевных фотографий, а также бонус, который докажет, что найти общий язык можно и нужно даже с теми, кто вас не слышит.

20 лет любви

«В 1995-м моя двоюродная бабушка подарила мне этого кота. Я его просто обожал и каждую ночь брал с собой в кровать. Когда бабушка умерла, мы узнали, что она купила второго такого кота и сохранила его в прекрасном состоянии. Да, 20 лет любви определенно оставили свой след».

Этот мужчина каждый год покупает игрушки, наряжается в Санта-Клауса и дарит их детям в больнице

«Моя 93-летняя бабушка и ее 96-летняя сестра отправились на пляж»

Привет из прошлого

«Это мои родители в 1970-х. Мой папа умер, когда мне было чуть за 20, а недавно его лучший друг сказал, что нашел фотографии моих папы и мамы, и прислал их мне».

«Тот момент, когда мои родители впервые встретились 35 лет назад. Они столкнулись во время игры в волейбол»

«Этот человек закрыл собой мою сестру от пуль во время стрельбы в Лас-Вегасе и сам был ранен»

«Пульт для моей бабушки, у которой болезнь Альцгеймера»

Щедрый Билл Мюррей

Билл Мюррей выкупил все билеты на концерт фолк-музыки и раздал их всем, кто стоял в очереди в кассу.

«Наш 8-летний сын встал рано утром, чтобы положить эти подарки в наши с женой рождественские носки»

Мама была бы счастлива

«Моя сестра вышла замуж в эти выходные. Наша мама не могла быть с нами в этот день, ведь умерла в 2000 году, но благодаря фотографу она появилась на этом снимке».

Первый в жизни друг

«Я никогда прежде не видела свою сестру-аутиста такой радостной. Она наконец-то завела друга. Его зовут Фаззи».

Парень из Дании решил помочь одиноким людям найти друзей

«Согласно статистике, многие датчане чувствуют себя одинокими, поэтому я устроил вечеринку для незнакомцев. Пришло более 100 человек!»

Дочь научила папу делать селфи, и вот что из этого вышло

Истинная любовь не умирает

Он выполнил обещание, которое дал своему старому другу

Этот пес живет неподалеку от школы. Каждый день он приходит и ждет, когда дети его погладят

«У нас в офисе есть пес, и сегодня он пришел меня навестить»

«Папа провел час, перечитывая письма, которые он писал своей маме, когда служил в армии»

«Моя мама улыбается после того, как спасла 40 детей из горящего школьного автобуса»

«Сегодня мой отчим официально меня усыновил»

«Я устраивал ему настоящий ад, когда был ребенком, а он все терпел. Теперь я горжусь быть частью его семьи».

Папа на заднем плане с умилением наблюдает за своим сыном, который тоже стал папой

Пожилой мужчина принес мячики в приют для животных

Папа, который не хотел заводить «эту чертову собаку»

«Мой отец никогда не любил собак. Вообще. Теперь он берет Юки кататься на яхте и постоянно с ней разговаривает»

Отдал последнее

Перед ураганом во Флориде в магазинах закончились генераторы электричества, и незнакомец отдал свой генератор женщине, чей отец не может жить без кислородной установки, требующей электричества.

«У моего брата видит лишь один глаз. Он забрал из приюта одноглазого пса, которого никто не хотел брать»

Бонус: Санта-Клаус разговаривает с глухой девочкой